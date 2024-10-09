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Происшествия эксклюзив В Новосибирске таинственно скончался профессор Павел Железный — силовики склоняются к версии о самоубийстве

В Новосибирске таинственно скончался профессор Павел Железный — силовики склоняются к версии о самоубийстве

Профессор новосибирского мединститута покончил с собой

6 669
34 комментария

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку

7 октября скончался профессор Новосибирского медицинского университета, челюстно-лицевой хирург Павел Железный. Ему было 75 лет.

По версии следствия, пенсионер покончил с собой. Тело Павла Железного было обнаружено около 11 часов утра под окнами жилого дома на улице Каменской, где профессор жил вместе с супругой. Следователи, оценив ситуацию на месте происшествия, сегодня склоняются к версии о самоубийстве: на лоджии была обнаружена табуретка и сигареты. Вместе с тем известно, что никакой предсмертной записки Павел Железный не оставил, а раньше, по словам родственников, никогда не говорил о суициде.

Павел Железный являлся одним из организаторов стоматологического факультета НГМУ, основателем кафедры стоматологии детского возраста в университете, челюстно-лицевой хирург высшей категории со стажем работы 42 года. Последнее время медик возглавлял стоматологическую клинику «Профессорская клиника Железных».

Трагедия повлекла за собой еще один резонансный инцидент. Корреспондент областной телекомпании ОТС Ксения Корзун, работавшая на месте происшествия, заявила, на неё напал неизвестный мужчина, который отобрал смартфон и разбил его. Инцидент произошёл в тот момент, когда журналистка снимала тело погибшего профессора. По факту произошедшего сотрудница телекомпании обратилась с заявлением в полицию о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. По данным источника НГС, телефон забрал один из родственников Павла Железного, который сейчас уверяет, что находился в состоянии аффекта.

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Комментарии
35
fin
15 минут
Журналисты постоянно теряют чувство меры и чувство такта. Ну и приходится их приводить в чувство состоянием аффекта😜
280359371
5 минут
Непонятно почему нападают на журналистку? Улица, это общественное место, она аккредитована, снимает место происшествия. В чём вопрос-то? Раньше снимали даже похороны, лица посмертные. Есенин, Маяковский, Сталин, Ленин, Кеннеди даже предсмертные кадры диктатора снимали и проч.... Препятствие работе. Журналистка выполняла Свою работу.
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