В Новосибирске таинственно скончался профессор Павел Железный — силовики склоняются к версии о самоубийстве

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку Источник: читатель НГС / пресс-служба НГМУ











7 октября скончался профессор Новосибирского медицинского университета, челюстно-лицевой хирург Павел Железный. Ему было 75 лет.

По версии следствия, пенсионер покончил с собой. Тело Павла Железного было обнаружено около 11 часов утра под окнами жилого дома на улице Каменской, где профессор жил вместе с супругой. Следователи, оценив ситуацию на месте происшествия, сегодня склоняются к версии о самоубийстве: на лоджии была обнаружена табуретка и сигареты. Вместе с тем известно, что никакой предсмертной записки Павел Железный не оставил, а раньше, по словам родственников, никогда не говорил о суициде.

Павел Железный являлся одним из организаторов стоматологического факультета НГМУ, основателем кафедры стоматологии детского возраста в университете, челюстно-лицевой хирург высшей категории со стажем работы 42 года. Последнее время медик возглавлял стоматологическую клинику «Профессорская клиника Железных».