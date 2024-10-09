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19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте

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Происшествия На земле шлем и лужа крови: 19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте

На земле шлем и лужа крови: 19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте

19-летний новосибирец на мотоцикле разбился в ДТП с грузовиком

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10 комментариев

Мотоциклист влетел в грузовую «Газель» напротив дома на Красном проспекте, 73

Сегодня ночью, 9 октября, 19-летний водитель на мотоцикле влетел в «Газель» на Красном проспекте. Сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 03:50, 19-летний водитель без прав, ехал за рулем кроссового мотоцикла по Красному проспекту в сторону улицы Гоголя. Но напротив дома на Красном проспекте, 73 влетел в «Газель», которая ехала в попутном направлении.

После ДТП мотоциклиста отправили в больницу.

После аварии на асфальте осталась кровь и шлем

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение без категории предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по статье выписывают штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Если вам что-либо известно о ДТП, вы были очевидцем или участником случившегося, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в Центральном районе Новосибирска в ночном ДТП погиб мотоциклист. Водитель влетел в Haval на Писарева.

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Комментарии
13
Светлана В-ва
9 минут
Красный проспект вобще стал как полоса для драг. Скорость шум рев а гайцам по фиг.
Гость
16 минут
Три часа ночи, мотоцикл, подросток без прав, в этой истории замечательно всё.
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