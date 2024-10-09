На земле шлем и лужа крови: 19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте

Мотоциклист влетел в грузовую «Газель» напротив дома на Красном проспекте, 73 Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску











Сегодня ночью, 9 октября, 19-летний водитель на мотоцикле влетел в «Газель» на Красном проспекте. Сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 03:50, 19-летний водитель без прав, ехал за рулем кроссового мотоцикла по Красному проспекту в сторону улицы Гоголя. Но напротив дома на Красном проспекте, 73 влетел в «Газель», которая ехала в попутном направлении.

После ДТП мотоциклиста отправили в больницу.

После аварии на асфальте осталась кровь и шлем Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску











В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение без категории предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по статье выписывают штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.