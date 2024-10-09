На земле шлем и лужа крови: 19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте

Сегодня ночью, 9 октября, 19-летний водитель на мотоцикле влетел в «Газель» на Красном проспекте. Сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 03:50, 19-летний водитель без прав, ехал за рулем кроссового мотоцикла по Красному проспекту в сторону улицы Гоголя. Но напротив дома на Красном проспекте, 73 влетел в «Газель», которая ехала в попутном направлении.
После ДТП мотоциклиста отправили в больницу.
В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение без категории предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по статье выписывают штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей.
Недавно в Центральном районе Новосибирска в ночном ДТП погиб мотоциклист. Водитель влетел в Haval на Писарева.