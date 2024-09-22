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Происшествия В центре Новосибирска ночью погиб мотоциклист: он влетел в Haval на Писарева

В центре Новосибирска ночью погиб мотоциклист: он влетел в Haval на Писарева

Личность водителя мотоцикла неизвестна

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10 комментариев

ДТП произошло на улице Писарева

В Центральном районе Новосибирска в ночном ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла 22 сентября в 2 часа 8 минут.

По данным пресс-службы ГАИ по Новосибирску, водитель мотоцикла Suzuki, личность которого не установлена, ехал со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону улицы Ольги Жилиной. Возле дома на Писарева, 62 мотоциклист столкнулся с автомобилем Haval, который поворачивал налево. За рулем автомобиля был 36-летний водитель.

В результате ДТП водитель Suzuki, которому на вид около 20–25 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. ДТП произошло на Красном проспекте.

Если вам что-то известно о ДТП, то свяжитесь с нами

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Комментарии
10
Drakonn
38 минут
это ожидаемо... у мотоциклов поголовно "не работают спидометры", а "в шлеме не видно разметки (определяют рядность самостоятельно в соответствии с ПДД)"
Гость
16 минут
Время 2 часа ночи. Транспортных средств на дорогах мало. Один не смотрит в зеркала (и возможно не включил поворотник), другой летит сломя голову.
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