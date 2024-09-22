В центре Новосибирска ночью погиб мотоциклист: он влетел в Haval на Писарева

В Центральном районе Новосибирска в ночном ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла 22 сентября в 2 часа 8 минут.
По данным пресс-службы ГАИ по Новосибирску, водитель мотоцикла Suzuki, личность которого не установлена, ехал со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону улицы Ольги Жилиной. Возле дома на Писарева, 62 мотоциклист столкнулся с автомобилем Haval, который поворачивал налево. За рулем автомобиля был 36-летний водитель.
В результате ДТП водитель Suzuki, которому на вид около 20–25 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. ДТП произошло на Красном проспекте.