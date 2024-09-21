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Происшествия От удара отбросило в сторону: внедорожник сбил мотоциклиста на Красном проспекте — кадры с места аварии

От удара отбросило в сторону: внедорожник сбил мотоциклиста на Красном проспекте — кадры с места аварии

ДТП произошло недалеко от часовни Николая Чудотворца

1 078
2 комментария

Мотоциклиста доставили в больницу с травмами

В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. Кадры с места аварии в редакцию НГС прислал читатель Вадим.

— Авария произошла на Красном проспекте недалеко от часовни. От удара мотоциклиста откинуло в сторону, — рассказал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за рулем Subaru Forester был 34-летний мужчина.

— Водитель ехал в сторону улицы Максима Горького, когда сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Regal Moto, — уточнили в полиции.

В результате аварии мотоциклиста доставили в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец на Lada сбил насмерть мотоциклиста.

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Комментарии
4
эника
8 минут
а внедорожник то где?с чего пузотерка вэдовая внедорожником называется. аффтор кури матчасть непозорься
Авраам Маркович
5 минут
Опять виноват двухколёсный??
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