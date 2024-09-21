От удара отбросило в сторону: внедорожник сбил мотоциклиста на Красном проспекте — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером 21 сентября внедорожник сбил мотоциклиста. Кадры с места аварии в редакцию НГС прислал читатель Вадим.
— Авария произошла на Красном проспекте недалеко от часовни. От удара мотоциклиста откинуло в сторону, — рассказал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за рулем Subaru Forester был 34-летний мужчина.
— Водитель ехал в сторону улицы Максима Горького, когда сбил 30-летнего мужчину на мотоцикле Regal Moto, — уточнили в полиции.
В результате аварии мотоциклиста доставили в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец на Lada сбил насмерть мотоциклиста.