«Услышали крики»: тело мужчины нашли в центре Новосибирска за НОВАТом

Тело мужчины нашли днем 7 октября возле дома в центре Новосибирска, сообщил НГС очевидец.
По данным читателя НГС, тело заметили во дворе здания на улице Депутатской, 53. Вокруг было много крови. Очевидцы сообщают, что на месте работала скорая помощь.
— Нахожусь в этом офисе, услышали только крики, человек уже лежал, — рассказывает очевидец.
По словам другого очевидца, тело еще лежит на земле, его накрыли. С другой стороны работают сотрудники полиции.
Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, Железнодорожный отдел проводит уголовно-следственную проверку. Тело нашли на придомовой территории многоквартирного дома.
— Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следственном комитете.
По данным СК, погибшему 75 лет.
Недавно спасатели нашли тело Игоря Никитина в Кировском районе Новосибирска. Мужчина пропал почти два месяца назад.