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Происшествия «Услышали крики»: тело мужчины нашли в центре Новосибирска за НОВАТом

«Услышали крики»: тело мужчины нашли в центре Новосибирска за НОВАТом

На место выехали врачи и полиция

11 790
26 комментариев

Тело мужчины накрыли

Тело мужчины нашли днем 7 октября возле дома в центре Новосибирска, сообщил НГС очевидец.

По данным читателя НГС, тело заметили во дворе здания на улице Депутатской, 53. Вокруг было много крови. Очевидцы сообщают, что на месте работала скорая помощь.

— Нахожусь в этом офисе, услышали только крики, человек уже лежал, — рассказывает очевидец.

По словам другого очевидца, тело еще лежит на земле, его накрыли. С другой стороны работают сотрудники полиции.

На месте работают сотрудники полиции

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, Железнодорожный отдел проводит уголовно-следственную проверку. Тело нашли на придомовой территории многоквартирного дома.

— Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, погибшему 75 лет.

Недавно спасатели нашли тело Игоря Никитина в Кировском районе Новосибирска. Мужчина пропал почти два месяца назад.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
26
Сибиряк Подновосибирский
1 час
Мужчины или женщины? Там от редакции недалеко, сходила бы да проверила первичные признаки...
кармагеддон
1 час
И что, в центре ни одной камеры? И средь бела дня ни одного свидетеля?
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