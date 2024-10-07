«Услышали крики»: тело мужчины нашли в центре Новосибирска за НОВАТом

Тело мужчины накрыли Источник: читательница НГС / Владислав Никитин, 2ГИС











Тело мужчины нашли днем 7 октября возле дома в центре Новосибирска, сообщил НГС очевидец.

По данным читателя НГС, тело заметили во дворе здания на улице Депутатской, 53. Вокруг было много крови. Очевидцы сообщают, что на месте работала скорая помощь.

— Нахожусь в этом офисе, услышали только крики, человек уже лежал, — рассказывает очевидец.

По словам другого очевидца, тело еще лежит на земле, его накрыли. С другой стороны работают сотрудники полиции.

На месте работают сотрудники полиции Источник: читательница НГС











Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, Железнодорожный отдел проводит уголовно-следственную проверку. Тело нашли на придомовой территории многоквартирного дома.

— Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, погибшему 75 лет.