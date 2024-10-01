НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

зап.

 750мм 39%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65

В Новосибирске произошел сбой в работе «Сибирских сетей»

Что интересного в стране
Война между братом и сестрой
Сибиряки — про работу в офисе
Тысячи новосибирцев без тепла
Лайфхаки для уютного дома
Ненастоящая скидка в «Автомире»
Секреты работы синоптиков
Журналистка о безопасности в такси
Новости в Telegram
Происшествия «Снова рвет трубы»: авария оставила без отопления жителей левобережья Новосибирска

«Снова рвет трубы»: авария оставила без отопления жителей левобережья Новосибирска

В контур отключения попали 17 домов

2 020
34 комментария

Дефект планируют устранить до 4 часов ночи

В Новосибирске на улице Петропавловской снова произошла авария, из-за которой жители ближайших домов остались без отопления и горячей воды. Об этом новосибирцы сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В пресс-службе СГК редакции НГС подтвердили, что на теплотрассе появился небольшой дефект при запуске отопления. Всего в контуре отключения оказались 17 домов. На каких улицах — не уточняется.

Дефект планируют устранить до 4 часов ночи.

Напомним, в январе 2024 года на улице Петропавловской произошла коммунальная авария, в результате которой кипяток вылился во дворы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
274444392
5 минут
Нормально, всё идёт по плану! На октябрь уже расписали концерты с песнями и плясками.
Гость
52 минуты
В Центральном районе на ул.Д.Бедного опять отключили горячую воду (её не было с 21 по 27 сентября)!!! Отопление дали только сегодня в районе обеда! Видимо и отопление сейчас отключат! СГК, вы совсем одурели?! Вы что делали всё лето?! Почему мы постоянно сидим без горячей воды?! Почему нас последними подключили к отоплению?! Где мэрия? Где прокуратура?!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Галина,39

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление