«Снова рвет трубы»: авария оставила без отопления жителей левобережья Новосибирска

В Новосибирске на улице Петропавловской снова произошла авария, из-за которой жители ближайших домов остались без отопления и горячей воды. Об этом новосибирцы сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
В пресс-службе СГК редакции НГС подтвердили, что на теплотрассе появился небольшой дефект при запуске отопления. Всего в контуре отключения оказались 17 домов. На каких улицах — не уточняется.
Дефект планируют устранить до 4 часов ночи.
Напомним, в январе 2024 года на улице Петропавловской произошла коммунальная авария, в результате которой кипяток вылился во дворы.