«Гейзер, просто гейзер»: потопом на Курчатова заинтересовалась прокуратура — видео с места аварии

Источник: читатель НГС Михаил











В Новосибирске прокуратура заинтересовалась потопом в микрорайоне «Снегири». Надзорное ведомство взяло на контроль ход ликвидации аварии.

— Прокуратура Калининского района Новосибирска контролирует ход и результаты устранения коммунальной аварии на теплосети по улице Курчатова, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, на участке ведутся работы, коммунальщики ликвидировали подтопление дорожного полотна.

— По результатам проведенных работ прокуратура даст оценку причинам, способствовавшим произошедшему, — сказано в сообщении.

Кадрами с места потопа поделился с редакцией читатель НГС Михаил. Сибиряк уточнил, что снял видео в районе 16:30 часов.

— Я не рискнул бы там проехать. На месте был как пешеход, — сообщил Михаил.

По данным СГК, дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4 возник при запуске отопления Источник: читатель НГС Михаил

На видео можно заметить дорогу, по которой разлилась вода — от нее идет пар. Судя по кадрам, рядом с местом потопа находится парковка, об этом также заявляет автор видео.

— Апокалипсис, горячая вода. Прорыв. А у людей машины на платной автостоянке стоят, — говорит автор видео. — Заплатили деньги ради безопасности, и все теперь здесь. Гейзер. Просто гейзер.

Как объясняли в СГК, сегодня при запуске отопления возник дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4. Коммунальщики отключили трубопровод и приступили к ремонту.

— Отключений ресурса удастся избежать за счет переключений. Сроки работ определим в ближайшие часы, — сообщали в пресс-службе компании.