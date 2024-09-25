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Происшествия «Гейзер, просто гейзер»: потопом на Курчатова заинтересовалась прокуратура — видео с места аварии

«Гейзер, просто гейзер»: потопом на Курчатова заинтересовалась прокуратура — видео с места аварии

На участке ведутся работы

575
7 комментариев

В Новосибирске прокуратура заинтересовалась потопом в микрорайоне «Снегири». Надзорное ведомство взяло на контроль ход ликвидации аварии.

— Прокуратура Калининского района Новосибирска контролирует ход и результаты устранения коммунальной аварии на теплосети по улице Курчатова, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, на участке ведутся работы, коммунальщики ликвидировали подтопление дорожного полотна.

— По результатам проведенных работ прокуратура даст оценку причинам, способствовавшим произошедшему, — сказано в сообщении.

Кадрами с места потопа поделился с редакцией читатель НГС Михаил. Сибиряк уточнил, что снял видео в районе 16:30 часов.

— Я не рискнул бы там проехать. На месте был как пешеход, — сообщил Михаил.

По данным СГК, дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4 возник при запуске отопления

На видео можно заметить дорогу, по которой разлилась вода — от нее идет пар. Судя по кадрам, рядом с местом потопа находится парковка, об этом также заявляет автор видео.

— Апокалипсис, горячая вода. Прорыв. А у людей машины на платной автостоянке стоят, — говорит автор видео. — Заплатили деньги ради безопасности, и все теперь здесь. Гейзер. Просто гейзер.

Как объясняли в СГК, сегодня при запуске отопления возник дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4. Коммунальщики отключили трубопровод и приступили к ремонту.

— Отключений ресурса удастся избежать за счет переключений. Сроки работ определим в ближайшие часы, — сообщали в пресс-службе компании.

Несколько дней назад в Новосибирске дом на Лескова затопило кипятком. Вода залила парковку и двор.

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Комментарии
7
280261673
7 минут
Атмосферные фото
Гость
19 минут
Прорыв, а не потоп! А про Мичурина, что не пишете. Тоже прорыв, в одном и том же месте, где то два раза в год стабильно.
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