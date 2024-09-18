Грузовик насмерть сбил пешехода на Северном объезде под Новосибирском — мужчина шел вдоль трассы

Лобовое стекло машины разбито Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции по НСО











На Северном объезде водитель грузовика сбил пешехода. Мужчина погиб на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции по НСО, авария произошла в 05:50 18 сентября в Мошковском районе. 25-летний водитель ехал на автомобиле «ГАЗ Валдай» по Северному объезду со стороны города Болотное в сторону Новосибирска.

По предварительной информации, на 65 километре трассы водитель сбил пешехода. Мужчина 65 лет погиб на месте аварии.

— Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. Световозвращающие элементы на одежде у пешехода отсутствовали, — объясняют в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства устанавливаются.