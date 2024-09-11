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Происшествия «Пытался поменять лампу»: новосибирский электромонтер погиб при работах на ЛЭП

«Пытался поменять лампу»: новосибирский электромонтер погиб при работах на ЛЭП

Виновных могут привлечь к ответственности

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4 комментария

По данным Роструда, инцидент произошел в августе

В Новосибирской области погиб электромонтер. Несчастный случай со смертельным исходом произошел 6 августа, сообщили в Государственной инспекции в регионе.

По информации ведомства, сибиряк работал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда МБУ «Служба благоустройства и энергетики р. п. Сузун». В день происшествия он пытался поменять лампу уличного освещения на железобетонной опоре линии электропередачи.

— В результате отсутствия технологической документации на данный вид выполняемых работ и отсутствия обучения по охране труда у пострадавшего, в том числе необеспеченности средствами индивидуальной защиты, произошел несчастный случай, — объяснили в региональном Роструде.

В сообщении сказано, что пострадавшего трудоустроили без профильного обучения, он не имел допуска по электробезопасности, но электромонтеру присвоили разряд.

Сибиряка, по данным инспекции, допустили к самостоятельной работе без прохождения обучения по охране труда и проверки знаний требований. Он также не прошел стажировку на рабочем месте, предварительно медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование.

— Пострадавший не был обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в день происшествия 06.08.2024 года использовал личные страховочный пояс и монтерские когти для подъема на опору ЛЭП, — сказано в сообщении.

Комиссия квалифицировала происшествие как случай, связанный с производством, и подлежащий учету и регистрации на предприятии. В ведомстве установили виновные лица, допустившие нарушения.

— В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — сообщили в инспекции.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС сообщили, что расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Была организована проверка.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой уточнить, проводили ли сотрудники ведомства доследственную проверку. НГС попытался связаться с МБУ «Служба благоустройства и энергетики р. п. Сузун» с целью узнать подробности происшествия, но на звонки корреспондента не ответили.

11 августа в селе Морозово Новосибирской области погиб мужчина. Он выполнял несанкционированные работы в охранной зоне действующей ЛЭП.

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Роструд Несчастный случай ЛЭП Сузун Новосибирская область
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Комментарии
4
Alx_nsk
11 сентября 2024, 18:12
причина какая - электротравма или падение с высоты?
отец Кабани
11 сентября 2024, 18:15
Виновный уже понёс суровую заслуженную кару.
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