«Пытался поменять лампу»: новосибирский электромонтер погиб при работах на ЛЭП

По данным Роструда, инцидент произошел в августе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области погиб электромонтер. Несчастный случай со смертельным исходом произошел 6 августа, сообщили в Государственной инспекции в регионе.

По информации ведомства, сибиряк работал электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда МБУ «Служба благоустройства и энергетики р. п. Сузун». В день происшествия он пытался поменять лампу уличного освещения на железобетонной опоре линии электропередачи.

— В результате отсутствия технологической документации на данный вид выполняемых работ и отсутствия обучения по охране труда у пострадавшего, в том числе необеспеченности средствами индивидуальной защиты, произошел несчастный случай, — объяснили в региональном Роструде.

В сообщении сказано, что пострадавшего трудоустроили без профильного обучения, он не имел допуска по электробезопасности, но электромонтеру присвоили разряд.

Сибиряка, по данным инспекции, допустили к самостоятельной работе без прохождения обучения по охране труда и проверки знаний требований. Он также не прошел стажировку на рабочем месте, предварительно медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование.

— Пострадавший не был обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в день происшествия 06.08.2024 года использовал личные страховочный пояс и монтерские когти для подъема на опору ЛЭП, — сказано в сообщении.

Комиссия квалифицировала происшествие как случай, связанный с производством, и подлежащий учету и регистрации на предприятии. В ведомстве установили виновные лица, допустившие нарушения.

— В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — сообщили в инспекции.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области НГС сообщили, что расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Была организована проверка.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой уточнить, проводили ли сотрудники ведомства доследственную проверку. НГС попытался связаться с МБУ «Служба благоустройства и энергетики р. п. Сузун» с целью узнать подробности происшествия, но на звонки корреспондента не ответили.