«В дом уже поступает вода»: в Первомайском районе затопило участки — видео

Проблемная ситуация возникла в НСТ «Метростроитель» Источник: «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте»











В Новосибирске топит участки в Первомайском районе. О проблемной ситуации заявили в соцсетях.

Так, в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали видео с затопленной дорогой в НСТ «Метростроитель». На кадрах женщина говорит, что вода поднялась выше колена.

В Сети опубликовали видео затопленной дороги Источник: «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте»

В сообщении сказано, что местные жители обращались в службы, в том числе мэрию и МЧС.

— Это единственное мое жилье! Уровень воды повышается с каждым днем на 10 сантиметров, и в дом уже поступает вода, — приводятся слова автора сообщения.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомство.

В телеграм-канале Mash Siberia уточнили, что в НСТ затопило несколько десятков участков.

— Один из местных рассказал, что жить в доме стало невозможно, переехал к друзьям. Всего под водой больше 20 участков. Раньше такого не случалось, — сказано в сообщении.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.