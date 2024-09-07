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Происшествия «В дом уже поступает вода»: в Первомайском районе затопило участки — видео

«В дом уже поступает вода»: в Первомайском районе затопило участки — видео

Местный житель заявил, что обращался в службы

1 875
19 комментариев

Проблемная ситуация возникла в НСТ «Метростроитель»

В Новосибирске топит участки в Первомайском районе. О проблемной ситуации заявили в соцсетях.

Так, в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали видео с затопленной дорогой в НСТ «Метростроитель». На кадрах женщина говорит, что вода поднялась выше колена.

В Сети опубликовали видео затопленной дороги

В сообщении сказано, что местные жители обращались в службы, в том числе мэрию и МЧС.

— Это единственное мое жилье! Уровень воды повышается с каждым днем на 10 сантиметров, и в дом уже поступает вода, — приводятся слова автора сообщения.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомство.

В телеграм-канале Mash Siberia уточнили, что в НСТ затопило несколько десятков участков.

— Один из местных рассказал, что жить в доме стало невозможно, переехал к друзьям. Всего под водой больше 20 участков. Раньше такого не случалось, — сказано в сообщении.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад стало известно, что дома в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе заливает водой. Затопленными также оказались дороги.

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Затопило Новосибирск Мэрия МЧС Первомайский район
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Комментарии
19
Стрелец
7 сентября 2024, 22:13
Хорошо, что я там дачу продал.Почти каждую весну вода в погребе и на участках стояла.Но что бы весной? такое впревые за 50лет вижу.Всё дело в том, что СНТ Метростроитель находиться на месте бывшего карьера для добычи глины для КСМ(НЖБИ-2) и гунт был полностью снят на глубину 4-5 метров мы там в детстве по карьерам лазили..Но в 80 годах когда стали строить метро, эту землю отдали Метрострою под дачи и они грунт из тунелей метро туда возили года три и засыпали свалку от НЖБИ.но полностью не хватил земли что бы воостановить природный реьеф.Вот и результат вмешательства человека в природу.А вообще там очень низко грунтовые воды Помню в детсве в лесу было озеро и мы там купались и сейчас постоянно бьют ключи.. В Конструкторе люди говорят, что это где то на Твардовского проравло какую то трубу и вода идёт под землёй в сторону дач..Но это вряд ли.
Гость
7 сентября 2024, 22:18
А нам какое дело?
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