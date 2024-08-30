«Дверь распахнула, а там — дымище»: восьмилетняя девочка спасла брата, сестру и кота при пожаре — теперь семья живет в сарае

У многодетной семьи Тихолазовых из Марусино сгорел дом, который они взяли в ипотеку два года назад. Трое маленьких детей и родители переехали в сарай без отопления и теперь пытаются сделать из него подобие жилого помещения. С некоторыми вещами помогли неравнодушные люди, на покупку других пришлось открыть кредитную карту. Выплаты от властей или страховой Тихолазовы получить не смогли. Корреспонденты НГС побывали у семьи и узнали, как она сейчас живет и пытается в кратчайшие сроки построить новый дом.
«Я Артема с Миланой на улицу вывела»
Утром 17 июля Александра Тихолазова проводила мужа Алексея на работу, а сама пошла за молоком. Дети не могут без него пить чай. Семилетний Артем уже проснулся, две его сестры, восьмилетняя Карина и трехлетняя Милана, спали. Когда Александра была в магазине, ей позвонили и сказали, что горит дом. Сначала женщина подумала, что это шутка. Но потом до нее дошел смысл, и женщина побежала к детям.
Искриться начало в ванной комнате. Там были провода и счетчики. Первым искры заметил Артем, который сразу же пошел будить старшую сестру — восьмилетнюю Карину.
— Я захожу в ванную и вижу: искры летят. Я тогда Артёма с Миланой на улицу вывела, помню про котов и собак. Дверь распахнула, а там дымище уже. Я кота, первого, который рядом с дверью стоял, взяла и на улицу вынесла, — вспоминает Карина.
Пока Карина вытаскивала кота, Артем начал кричать и бить в железные ворота. Его услышал сосед Виталий. Он перепрыгнул через высокое ограждение и смог открыть ворота, которые закрываются изнутри, чтобы выпустить детей за территорию дома.
Дети не пострадали. В доме жили четыре собаки, три кота и выводок птиц. Одну собаку и кота спасти удалось. Один пес погиб — его похоронили. Остальных животных пока не нашли.
По словам Виталия, в ванной загорелась проводка, с нее огонь распространился на пластиковую корзину для белья. Когда он заглянул в горящий дом, то уже вся стена была охвачена огнем. Вместе с другим соседом Виталий вытолкнул машину Александры из двора. Правда ключи от нее сгорели, и Александра после пожара решила продавать автомобиль.
Когда на место приехали пожарные, Александра уже была с детьми. Она, по её словам, находилась шоке. Дознаватели МЧС пытались выяснить, нет ли в доме чего-то взрывающегося.
— Я стою и могу только показывать на эту трубу, не могу слов связать. У нас тут газ заходит и я просто пальцем тычу. Когда я сказала «газ», то они вызвали специальные службы, которые приехали и обрезали нам его. Потом приехали РЭС, отключили электричество, — вспоминает Александра.
Пожар тушили несколько часов, боялись повторного возгорания. На ночь старших детей отправили к родному отцу, а младшую девочку к бабушке. Александра с Алексеем поехали к брату. Утром вернулись в Марусино, Александра занялась работой — она помогает ухаживать за животными. После работы ей вновь позвонили и сказали, что дом снова дымится. Заново загорелась комната девочек. Пришлось тушить еще раз.
«Кухню привезли с Тихой Рощи»
Дом у Тихолазовых окружен высоким забором из профлистов. Перед входом лежат детские велосипеды, сковородки, которые спасли из дома, какие-то провода и многое другое. Все пространство вокруг завалено вещами. В ряд во дворе стоят три постройки. Сгоревший дом, от которого пахнет гарью даже спустя полтора месяца. Сарай, в котором живет семья. Новый дом, который строит глава семьи.
— Нам много откуда привозили вещи и помощь. С ближайших поселков люди ехали: Соловьи, Тихая Роща. Кухню отдали с Тихой Рощи. В Марусино в клубе был организован пункт сбора. Туда вещи приносили. Кто-то приезжал прямо к нам домой, — вспоминает Александра.
Сарай, который приспособили для жилья — небольшое помещение, куда в кредит купили холодильник, микроволновку и плитку. Там же поставили кровать для родителей, над ней обустроили полки под вещи. Приготовили место для занятий детей — совсем скоро им идти в школу. По ночам в сарае холодно, так как отопления нет. Но семья надеется, что успеет достроить новый дом до поздней осени.
Пока на месте будущего жилья только сваи и недоделанные стены из бруса. Александра признается, что брус покупали очень дешевый. Часть материалов, которые сейчас используют для строительства, куплена давно — в этом году Тихолазовы хотели строить гараж.
В Марусино семья переехала четыре года назад. Александра всю жизнь до этого жила в Новосибирске. После первого развода перебралась с двумя детьми к родителям. Артему тогда было только полгода. Александра работала по ночам, а потом познакомилась с Алексеем, который рос в Тогучинском районе и к деревенской жизни привык. Они быстро поженились и переехали в Марусино — сначала просто в квартиру, а два года назад купили участок.
На участке находится приют для собак. Александра два года назад начала в нем подрабатывать — училась кормить и выгуливать животных. А потом хозяйка сообщила, что собирается переехать в Турцию и приют надо на кого-то оставить. Тихолазовы решили купить участок с приютом в ипотеку. Платить её еще 28 лет, месячный платеж — больше 20 тысяч рублей.
Приют больше не набирает животных, содержат его две женщины. Бывшая владелица, которая живет в Турции и жительница Марусино. Она покупает корм. Но иногда вкладываться приходиться и Александре. Когда в этом году заболел один из псов — женщина повезла его к ветеринару и платила сама. Александра также разводит птицу для продажи.
«Крыша — это не самое необходимое для детей?»
На пожар приехал и представитель администрации. Александра в шоковом состоянии не запомнила, как зовут мужчину. Но во время тушения он ей пообещал, что им предоставят жилье в маневренном фонде.
— Только он уехал, буквально через час позвонила Червякова Ольга Викторовна и сказала, что жилья у них нет. У нас нет свободного жилья, говорит, мы можем вам предложить комнату в квартире на подселении в Криводановке, то есть еще 20 километров отсюда. А у меня двое детей ходят в школу. Еще и в разные смены. А для маленькой нет садика, — рассказала Александра.
Мама троих детей уехать из Марусино не может. В приюте на участке 12 собак, у самих Тихолазовых 160 птиц, а дети учатся в разные смены и возить их некому. Александра надеялась на помощь в выплатах. Женщина обратилась к губернатору Андрею Травникову. В приемной ей сказали, что на строительство нового дома деньги не одобрят.
— Мне сказали, что будет выплата, но рассчитывать на большую сумму не стоит. Будет на самое необходимое. Я спросила: «А что такое самое необходимое?». Это оказались одеяла и подушки. Я разозлилась: то есть, получается, крыша — это не самое необходимое для детей? , — сказала Александра.
Дом был куплен в ипотеку, застрахован. Но уже полтора месяца страховую выплату семья получить не может. Сначала очень долго ждали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором было бы прописано, что дом никто не поджигал. Документ Тихолазовы получили в середине августа. Его копия есть в распоряжении редакции. Теперь ждут денег.
Со страховкой семье помогает юрист Алексей Воронин. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Сбербанке.
— Это все-таки многодетная семья, которая должна быть под защитой государства. Какие-то должны на это выделяться средства, чтобы можно было что-то детям купить. А тут вообще ничего не выдают, — отмечает Алексей Воронин.
Другой проблемой стало то, что в доме Тихолазовых не был установлен пожарный извещатель, хотя по закону он должен быть у каждой многодетной семьи. Как вспоминает Александра, у нее МЧС сразу спросило про датчики, а она даже не знала о таком.
— Я впервые от них услышала о том, что должны быть датчики и что это бесплатно. До этого администрация ничего не говорила, — рассказывает Александра.
Корреспондент НГС направила запросы в администрацию Новосибирского района и в Сбер. На момент публикации ответы поступили.
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