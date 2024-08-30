«Дверь распахнула, а там — дымище»: восьмилетняя девочка спасла брата, сестру и кота при пожаре — теперь семья живет в сарае

Спасенные из дома вещи теперь лежат во дворе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У многодетной семьи Тихолазовых из Марусино сгорел дом, который они взяли в ипотеку два года назад. Трое маленьких детей и родители переехали в сарай без отопления и теперь пытаются сделать из него подобие жилого помещения. С некоторыми вещами помогли неравнодушные люди, на покупку других пришлось открыть кредитную карту. Выплаты от властей или страховой Тихолазовы получить не смогли. Корреспонденты НГС побывали у семьи и узнали, как она сейчас живет и пытается в кратчайшие сроки построить новый дом.

«Я Артема с Миланой на улицу вывела»

Из кухни вынесли сковородки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Утром 17 июля Александра Тихолазова проводила мужа Алексея на работу, а сама пошла за молоком. Дети не могут без него пить чай. Семилетний Артем уже проснулся, две его сестры, восьмилетняя Карина и трехлетняя Милана, спали. Когда Александра была в магазине, ей позвонили и сказали, что горит дом. Сначала женщина подумала, что это шутка. Но потом до нее дошел смысл, и женщина побежала к детям.

Искриться начало в ванной комнате. Там были провода и счетчики. Первым искры заметил Артем, который сразу же пошел будить старшую сестру — восьмилетнюю Карину.

Все документы семьи оказались уничтожены при пожаре Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Я захожу в ванную и вижу: искры летят. Я тогда Артёма с Миланой на улицу вывела, помню про котов и собак. Дверь распахнула, а там дымище уже. Я кота, первого, который рядом с дверью стоял, взяла и на улицу вынесла, — вспоминает Карина.

Пока Карина вытаскивала кота, Артем начал кричать и бить в железные ворота. Его услышал сосед Виталий. Он перепрыгнул через высокое ограждение и смог открыть ворота, которые закрываются изнутри, чтобы выпустить детей за территорию дома.

Пожар начался в ванной Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Дети не пострадали. В доме жили четыре собаки, три кота и выводок птиц. Одну собаку и кота спасти удалось. Один пес погиб — его похоронили. Остальных животных пока не нашли.

По словам Виталия, в ванной загорелась проводка, с нее огонь распространился на пластиковую корзину для белья. Когда он заглянул в горящий дом, то уже вся стена была охвачена огнем. Вместе с другим соседом Виталий вытолкнул машину Александры из двора. Правда ключи от нее сгорели, и Александра после пожара решила продавать автомобиль.

Восьмилетняя Карина вывела из дома брата и сестру, а также успела спасти кота Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Когда на место приехали пожарные, Александра уже была с детьми. Она, по её словам, находилась шоке. Дознаватели МЧС пытались выяснить, нет ли в доме чего-то взрывающегося.

— Я стою и могу только показывать на эту трубу, не могу слов связать. У нас тут газ заходит и я просто пальцем тычу. Когда я сказала «газ», то они вызвали специальные службы, которые приехали и обрезали нам его. Потом приехали РЭС, отключили электричество, — вспоминает Александра.

Кот был у двери, когда его поймала Карина Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Пожар тушили несколько часов, боялись повторного возгорания. На ночь старших детей отправили к родному отцу, а младшую девочку к бабушке. Александра с Алексеем поехали к брату. Утром вернулись в Марусино, Александра занялась работой — она помогает ухаживать за животными. После работы ей вновь позвонили и сказали, что дом снова дымится. Заново загорелась комната девочек. Пришлось тушить еще раз.

«Кухню привезли с Тихой Рощи»

Муж Алексей со своим другом строят новый дом Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Дом у Тихолазовых окружен высоким забором из профлистов. Перед входом лежат детские велосипеды, сковородки, которые спасли из дома, какие-то провода и многое другое. Все пространство вокруг завалено вещами. В ряд во дворе стоят три постройки. Сгоревший дом, от которого пахнет гарью даже спустя полтора месяца. Сарай, в котором живет семья. Новый дом, который строит глава семьи.

— Нам много откуда привозили вещи и помощь. С ближайших поселков люди ехали: Соловьи, Тихая Роща. Кухню отдали с Тихой Рощи. В Марусино в клубе был организован пункт сбора. Туда вещи приносили. Кто-то приезжал прямо к нам домой, — вспоминает Александра.

Место для жизни организовали в сарае Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Сарай, который приспособили для жилья — небольшое помещение, куда в кредит купили холодильник, микроволновку и плитку. Там же поставили кровать для родителей, над ней обустроили полки под вещи. Приготовили место для занятий детей — совсем скоро им идти в школу. По ночам в сарае холодно, так как отопления нет. Но семья надеется, что успеет достроить новый дом до поздней осени.

Пока на месте будущего жилья только сваи и недоделанные стены из бруса. Александра признается, что брус покупали очень дешевый. Часть материалов, которые сейчас используют для строительства, куплена давно — в этом году Тихолазовы хотели строить гараж.

В доме сгорела даже крыша Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В Марусино семья переехала четыре года назад. Александра всю жизнь до этого жила в Новосибирске. После первого развода перебралась с двумя детьми к родителям. Артему тогда было только полгода. Александра работала по ночам, а потом познакомилась с Алексеем, который рос в Тогучинском районе и к деревенской жизни привык. Они быстро поженились и переехали в Марусино — сначала просто в квартиру, а два года назад купили участок.

На участке находится приют для собак. Александра два года назад начала в нем подрабатывать — училась кормить и выгуливать животных. А потом хозяйка сообщила, что собирается переехать в Турцию и приют надо на кого-то оставить. Тихолазовы решили купить участок с приютом в ипотеку. Платить её еще 28 лет, месячный платеж — больше 20 тысяч рублей.

На участке рядом с домом открыт приют для 12 собак Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Приют больше не набирает животных, содержат его две женщины. Бывшая владелица, которая живет в Турции и жительница Марусино. Она покупает корм. Но иногда вкладываться приходиться и Александре. Когда в этом году заболел один из псов — женщина повезла его к ветеринару и платила сама. Александра также разводит птицу для продажи.

«Крыша — это не самое необходимое для детей?»

Александра воспитывает троих детей Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











На пожар приехал и представитель администрации. Александра в шоковом состоянии не запомнила, как зовут мужчину. Но во время тушения он ей пообещал, что им предоставят жилье в маневренном фонде.

— Только он уехал, буквально через час позвонила Червякова Ольга Викторовна и сказала, что жилья у них нет. У нас нет свободного жилья, говорит, мы можем вам предложить комнату в квартире на подселении в Криводановке, то есть еще 20 километров отсюда. А у меня двое детей ходят в школу. Еще и в разные смены. А для маленькой нет садика, — рассказала Александра.

Карина с Артемом хотят скорее пойти в школу Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Мама троих детей уехать из Марусино не может. В приюте на участке 12 собак, у самих Тихолазовых 160 птиц, а дети учатся в разные смены и возить их некому. Александра надеялась на помощь в выплатах. Женщина обратилась к губернатору Андрею Травникову. В приемной ей сказали, что на строительство нового дома деньги не одобрят.

— Мне сказали, что будет выплата, но рассчитывать на большую сумму не стоит. Будет на самое необходимое. Я спросила: «А что такое самое необходимое?». Это оказались одеяла и подушки. Я разозлилась: то есть, получается, крыша — это не самое необходимое для детей? , — сказала Александра.

От дома сильно пахнет гарью Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Дом был куплен в ипотеку, застрахован. Но уже полтора месяца страховую выплату семья получить не может. Сначала очень долго ждали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором было бы прописано, что дом никто не поджигал. Документ Тихолазовы получили в середине августа. Его копия есть в распоряжении редакции. Теперь ждут денег.

Со страховкой семье помогает юрист Алексей Воронин. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Сбербанке.

Одну из четырех собак, живших дома, удалось спасти Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Это все-таки многодетная семья, которая должна быть под защитой государства. Какие-то должны на это выделяться средства, чтобы можно было что-то детям купить. А тут вообще ничего не выдают, — отмечает Алексей Воронин.

Другой проблемой стало то, что в доме Тихолазовых не был установлен пожарный извещатель, хотя по закону он должен быть у каждой многодетной семьи. Как вспоминает Александра, у нее МЧС сразу спросило про датчики, а она даже не знала о таком.

Дом горел несколько часов Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Я впервые от них услышала о том, что должны быть датчики и что это бесплатно. До этого администрация ничего не говорила, — рассказывает Александра.

Корреспондент НГС направила запросы в администрацию Новосибирского района и в Сбер. На момент публикации ответы поступили.

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