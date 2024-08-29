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Происшествия подробности «Вся стена закоптилась»: столб дыма заметили на Бориса Богаткова — видео с места

«Вся стена закоптилась»: столб дыма заметили на Бориса Богаткова — видео с места

Загорелась квартира на втором этаже 9-этажного дома

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9 комментариев

На месте работают пожарные

В Новосибирске в районе станции метро «Золотая нива» поднялся столб дыма. Его заметила жительница Новосибирска Марина Журавлева, она прислала ролик в редакцию НГС.

— Прямо сейчас горит. Пожарные машины начали приезжать, вся стена закоптилась, — отметила сибирячка.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о возгорании.

— По улице Бориса Богаткова горит квартира на втором этаже 9-этажного дома. Сотрудники МЧС России на месте, работают, — отметили в ведомстве.

В доме горит квартира

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Ранее НГС писал о том, что несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу». Горел памятник деревянного зодчества.

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Комментарии
9
Гость
29 августа 2024, 15:28
ЧОП опять проспал? Где контроль и порядок?
антимоль
29 августа 2024, 15:58
Ничто не горит,как Запорожец тайп си 1936 года.Наконец то.
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