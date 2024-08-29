«Вся стена закоптилась»: столб дыма заметили на Бориса Богаткова — видео с места

В Новосибирске в районе станции метро «Золотая нива» поднялся столб дыма. Его заметила жительница Новосибирска Марина Журавлева, она прислала ролик в редакцию НГС.
— Прямо сейчас горит. Пожарные машины начали приезжать, вся стена закоптилась, — отметила сибирячка.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о возгорании.
— По улице Бориса Богаткова горит квартира на втором этаже 9-этажного дома. Сотрудники МЧС России на месте, работают, — отметили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что несколько пожарных машин пронеслись по центру Новосибирска к ресторану «Жан Хуан Лу». Горел памятник деревянного зодчества.