НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 751мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Происшествия Спецоперация на Украине Загорелся топливный склад, дома уничтожены, аэропорт Казани закрыли: беспилотники массово атаковали регионы России

Загорелся топливный склад, дома уничтожены, аэропорт Казани закрыли: беспилотники массово атаковали регионы России

Все дроны противника удалось сбить

4 756
91 комментарий

Над Воронежской и Ростовской областью за ночь сбили 12 дронов

Прошедшей ночью Ростовскую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники. Из-за этого несколько домов в приграничье оказались разрушены, а где-то начались крупные пожары.

— В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, — сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев в своем Telegram-канале.

Около 03:00 над Ростовской областью уничтожили 4 БПЛА, заявил Голубев. По его данным, информации о пострадавших пока нет.

В небо валит густой черный дым

В Воронежской области после попадания обломков сбитого дрона произошло возгорание рядом со взрывоопасными объектами. Детонации не было, отметил глава области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали в ПВР в районный центр, указано в сообщении. По информации губернатора, пожар удалось потушить местными силами, а разрушений и пострадавших нет.

Пожар из-за обломков сбитого дрона

Всего над этими регионами сбили 12 украинских дронов, рассказали в Минобороны.

Сегодня ночью дроны-камикадзе атаковали и Брянскую область. Один из них сбросил взрывное устройство на дом, начался пожар, написал глава области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено, — говорится в сообщении.

В Белгородской области на село Петровка и село Новостроевка-Первая беспилотники сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения (в селе Петровка — Прим. ред.). Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, — пишет Гладков.

Разрушения в Петровке

Сгорели три дома

А после атаки на село Новостроевка-Первая сгорели два частных дома, одно сооружение и три машины. Еще один дом поврежден.

Также из-за угрозы атаки беспилотниками 28 августа аэропорт Казани временно закрыли. Аэродром не принимает и не отправляет рейсы с 07:00 мск, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в Telegram-канале.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — отметил он.

Самолеты, которые летели в столицу Татарстана, полетят в Самару, заявили в аэропорту.

Позднее ввели временные ограничения и в соседнем аэровокзале Нижнекамска, сообщает Кореняко.

— С 09:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.

Воздушные суда летят на аэродромы Ижевска, Уфы и Самары, отметили в аэропорту Нижнекамска.

ПО ТЕМЕ
Специальная военная операция Атаки беспилотниками Атаки БПЛА Дроны-беспилотники Брянская область Белгородская область Воронежская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
93
Светлана В-ва
28 августа 2024, 14:56
уже Казань? Прикольно. С современными технологиями Новосибирск уже не кажется таким безопасным.
За державу обидно!
28 августа 2024, 15:49
Зачем тогда снаряды ,если ,судя по видео, обломки дронов так горят? Надо обломками дронов вооружать дроны и бить врага.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,44

Юра,37

Мария,41

Дмитрий,38

Катерина,34

Alexey,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление