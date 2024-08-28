Загорелся топливный склад, дома уничтожены, аэропорт Казани закрыли: беспилотники массово атаковали регионы России

Над Воронежской и Ростовской областью за ночь сбили 12 дронов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Прошедшей ночью Ростовскую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники. Из-за этого несколько домов в приграничье оказались разрушены, а где-то начались крупные пожары.

— В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, — сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев в своем Telegram-канале.

Около 03:00 над Ростовской областью уничтожили 4 БПЛА, заявил Голубев. По его данным, информации о пострадавших пока нет.

В небо валит густой черный дым Источник: Ростовская газета \ t.me

В Воронежской области после попадания обломков сбитого дрона произошло возгорание рядом со взрывоопасными объектами. Детонации не было, отметил глава области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали в ПВР в районный центр, указано в сообщении. По информации губернатора, пожар удалось потушить местными силами, а разрушений и пострадавших нет.

Пожар из-за обломков сбитого дрона Источник: Baza / t.me

Всего над этими регионами сбили 12 украинских дронов, рассказали в Минобороны.

Сегодня ночью дроны-камикадзе атаковали и Брянскую область. Один из них сбросил взрывное устройство на дом, начался пожар, написал глава области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено, — говорится в сообщении.

В Белгородской области на село Петровка и село Новостроевка-Первая беспилотники сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения (в селе Петровка — Прим. ред.). Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, — пишет Гладков.

Разрушения в Петровке Источник: Настоящий Гладков / t.me Сгорели три дома Источник: Настоящий Гладков / t.me

А после атаки на село Новостроевка-Первая сгорели два частных дома, одно сооружение и три машины. Еще один дом поврежден.

Также из-за угрозы атаки беспилотниками 28 августа аэропорт Казани временно закрыли. Аэродром не принимает и не отправляет рейсы с 07:00 мск, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в Telegram-канале.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — отметил он.

Самолеты, которые летели в столицу Татарстана, полетят в Самару, заявили в аэропорту.

Позднее ввели временные ограничения и в соседнем аэровокзале Нижнекамска, сообщает Кореняко.

— С 09:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.