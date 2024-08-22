Сбил шлагбаум и улетел вниз: момент падения КАМАЗа в 15-метровый овраг попал на видео

КАМАЗ сначала сбил шлагбаум, а после укатился в овраг Источник: предоставлено читателем НГС Евгением / «МКУ Служба аварийно-спасательных работ», vk.com











Момент падения КАМАЗа в 15-метровый овраг на улице Днепрогэсовской в Новосибирске, попал на видео. Видео редакции прислал читатель НГС Евгений.

Авария произошла вчера, примерно в 11:05. Судя по кадрам, грузовик сбил шлагбаум на парковке, а после укатился в овраг. Машины, припаркованные рядом КАМАЗ чудом не задел.

Момент падения КАМАЗа попал на видео Источник: читатель НГС Евгений

Как объяснил очевидец Евгений, он сам вызвал спасателей, когда увидел случившееся. Коллеги мужчины спустились в овраг, чтобы узнать в каком состоянии водитель, по их словам, пострадавшему на вид 60 лет. Предполагают, что водитель мог скатиться в овраг из-за проблем со здоровьем.

Ранее спасатели рассказали, что овраг глубиной в 15 метров. Судя по карте, внизу протекает река Плющиха, именно туда скатился автомобиль. Мужчину из машины доставали с помощью альпинистского снаряжения, а после передали врачам.

Недавно на улице Большевистской в кювет улетел автомобиль Nissan Sunny. В аварии пострадал водитель и два его пассажира.