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Происшествия Сбил шлагбаум и улетел вниз: момент падения КАМАЗа в 15-метровый овраг попал на видео

Сбил шлагбаум и улетел вниз: момент падения КАМАЗа в 15-метровый овраг попал на видео

Инцидент произошел на улице Днепрогэсовской

3 352
24 комментария

КАМАЗ сначала сбил шлагбаум, а после укатился в овраг

Момент падения КАМАЗа в 15-метровый овраг на улице Днепрогэсовской в Новосибирске, попал на видео. Видео редакции прислал читатель НГС Евгений.

Авария произошла вчера, примерно в 11:05. Судя по кадрам, грузовик сбил шлагбаум на парковке, а после укатился в овраг. Машины, припаркованные рядом КАМАЗ чудом не задел.

Момент падения КАМАЗа попал на видео

Как объяснил очевидец Евгений, он сам вызвал спасателей, когда увидел случившееся. Коллеги мужчины спустились в овраг, чтобы узнать в каком состоянии водитель, по их словам, пострадавшему на вид 60 лет. Предполагают, что водитель мог скатиться в овраг из-за проблем со здоровьем.

Ранее спасатели рассказали, что овраг глубиной в 15 метров. Судя по карте, внизу протекает река Плющиха, именно туда скатился автомобиль. Мужчину из машины доставали с помощью альпинистского снаряжения, а после передали врачам.

Недавно на улице Большевистской в кювет улетел автомобиль Nissan Sunny. В аварии пострадал водитель и два его пассажира.

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КАМАЗ Овраг ДТП Авария
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Комментарии
28
277379567
22 августа 2024, 17:51
может у водителя просто приступ, инфаркт был?
Татьяна 53
22 августа 2024, 17:53
Каскадёр, главное жив.
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