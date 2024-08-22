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Происшествия КАМАЗ улетел в глубокий овраг и увяз в грязи — водитель попал в больницу

КАМАЗ улетел в глубокий овраг и увяз в грязи — водитель попал в больницу

Доставали мужчину из автомобиля спасатели

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3 комментария

Авария произошла на улице Днепрогэсовской

Водитель КАМАЗа улетел в глубокий овраг в Новосибирске на улице Днепрогэсовской. Об этом сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали спасатели, авария произошла вчера, 21 августа примерно в 11:05. Водитель на КАМАЗе съехал в овраг, глубиной 15 метров. Мужчину из машины доставали с помощью альпинистского снаряжения.

— Подняли водителя, передали в скорую медицинскую помощь. Стабилизировали транспортное средство и обеспечили пожарную безопасность, — рассказали спасатели.

Недавно в Маслянинском районе 16-летний подросток насмерть в ДТП разбился на питбайке.

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Комментарии
3
Гость
22 августа 2024, 11:32
дороги УзкогоМира, с 15 метровыми оврагами :)))
Гость
22 августа 2024, 11:41
Скорость не позволила перелететь.
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