Бои в Курской области: две недели спустя. Что известно о ситуации на границе с Украиной?

Источник: Минобороны











Ровно две недели прошло с того дня, как украинские формирования проникли на территорию Курской области. Вооруженные силы Украины начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и каждый день по несколько раз объявляется ракетная опасность. Более 121 тысячи человек эвакуированы из девяти приграничных районов Курской области. Собрали главное о событиях на границе за 14 дней.

Как прошли две недели боев

Утром 6 августа ВСУ атаковали территорию Суджанского района Курской области. Противник напал силой 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танков и 20 бронемашин. Позднее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что в Курскую область вторглись до тысячи вооруженных солдат противника. Режим чрезвычайной ситуации в области ввели с 9 августа.

Для поддержки населения президент РФ Владимир Путин 12 августа назначил выплаты для тех, кто пострадал от атак ВСУ. Также пострадавшие из тех областей, где ввели режим ЧС, смогут дополнительно получить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей и при утрате имущества — 150 тысяч рублей.



Во время совещания с президентом РФ 12 августа врио губернатора Курской области сообщил, что ВСУ проникли на территорию Курской области на 12 километров, а в ширину — на 40 километров. Им удалось взять контроль над 28 населенными пунктами.

Владимир Путин пообещал достойный ответ на это нападение, но подчеркнул, что на данный момент главной задачей является — выбить противника с территории. По его словам, это нападение было нужно Украине для улучшения переговорных позиций. Президент РФ предложил их провести еще 14 июня и обозначил все условия решения конфликта.

— Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может, — отметил позднее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Военная сводка

Курскую область продолжают атаковать ежедневно. За прошедшую ночь силами Российской армии была уничтожена техника ВСУ, в том числе один дрон.

— По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, — сообщает Минобороны России.

За всё время атак Украина потеряла более 4130 военнослужащих. А также 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77, сообщают в ведомстве.

Работа Ми-28 Источник: Минобороны

Военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области, рассказали в Минобороны России.

Морпехи разгромили колонну противника Источник: Минобороны

В целом за прошедшие две недели, атаки противника не прекращались. Регион массированно атакуют беспилотниками и ракетами ежедневно, а военнослужащие Украины пытаются проникнуть вглубь региона.

Гуманитарная обстановка

За эти две недели от атак ВСУ на Курскую область погибли 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Для своей безопасности многие жители приграничных районов были вынуждены покинуть дома, большое количество людей потеряло связь с родными. В этой связи власти Курской области решили запустить специальный электронный бот-помощник для поиска близких, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Эвакуацией людей занимаются власти. Она идет в непрерывном режиме, только за последние сутки более 800 человек выехали из приграничных областей, сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева. Всего за две недели из девяти районов эвакуировали 121 тысячу человек.

Курян вывозят в том числе силами волонтеров и новых регионов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, добровольцы Народного фронта эвакуировали более 340 местных жителей.

Источник: Пушилин Д. В. / T.me



Около 13 тысяч детей выехали из приграничных и прилегающих районов Курской области, всего на этих территориях проживали более 14 тысяч детей, рассказал в эфире телеканала РБК врио заместителя губернатора Виктор Карамышев. По его словам, власти обеспечат школьников приграничья всем необходимым для учебы — учебниками, планшетами и ноутбуками. Около 1,6 тысячи учеников школ искусств, расположенных в приграничных районах Курской области, возобновят обучение в других учреждениях. Кроме того, в ближайшие дни должно быть принято решение о введении дистанционного образования.



— Обучение для школьников приграничных территорий невозможно в очном формате. Будет дистанционный режим, — заявил Виктор Карамышев.

Из-за обстановки в регионе досрочное голосование на выборах губернатора Курской области стартует 28 августа и завершится 5 сентября, такое решение приняла избирательная комиссия региона. Избиратели смогут проголосовать досрочно как на избирательных участках, так и на дому в целях обеспечения безопасности. Основной этап пройдет в три дня — 6, 7 и 8 сентября.

Для поддержки предпринимателей в Курской области, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было поручено дать бизнесменам отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Минфин должен подготовить проект решения в течение 10 дней.