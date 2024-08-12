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Страна и мир Спецоперация на Украине 28 населенных пунктов под контролем ВСУ, ширина фронта 40 км, идет эвакуация. Главное о ситуации в Курской области

28 населенных пунктов под контролем ВСУ, ширина фронта 40 км, идет эвакуация. Главное о ситуации в Курской области

Атаки не заканчиваются шестой день

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87 комментариев
В Минобороны показали кадры уничтожения техники противника

Под контролем ВСУ сейчас находится 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы больше 120 тысяч человек, и еще 180 тысяч человек ждут выезда. Об этом во время второго видеосовещания с Владимиром Путиным сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Собрали главное о ситуации в приграничных регионах за 12 августа.

Вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку проникнуть на территорию России в Курской области. По данным Минобороны РФ, сегодня диверсанты пытались вторгнуться в семь населенных пунктов региона. Российские военные успешно отразили атаку.

— На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км, — сказал Смирнов.

Сегодня власти Курской области приняли решение об эвакуации жителей из Беловского района. Атаки ВСУ продолжаются в других районах. Вчера на жилой дом в столице региона ночью упали осколки сбитой ракеты противника и частично разрушили здание.

Кадры подготовки экипажей к бою

— В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево, — сообщили в Минобороны.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская сторона потеряла до 1610 военнослужащих, включая 32 танка, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

За сутки ВС РФ обезвредили 1 танк, 8 БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов.

Об уничтожении трех ракет над Курской областью также сообщил Алексей Смирнов в своем в Telegram-канале.

Ночью экипажи ВС РФ нанесли удары по технике противника

За прошедшую ночь ПВО уничтожили 18 украинских дронов. Из них 11 над Курской область, еще 5 над Белгородской и 2 над Воронежской областью, отметили в Минобороны РФ.

В то же время в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании военнослужащего одной из бригад ВСУ. Задержанный рассказал, что при атаке на Курскую область у них был приказ открывать огонь на поражение по мирным жителям в случае сопротивления. Также он сообщил, что украинские военные занимались мародерством.

Кроме того, накануне, 11 августа, двоих жителей села Пороз Грайворонского округа захватили украинские военные. Губернатор сообщил, что сейчас с людьми всё хорошо, их спасли и они находятся дома. Эвакуация продолжается.

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Комментарии
87
Smykson
12 августа 2024, 20:38
Я так понимаю, что противник телевизор не смотрит. На совещании в самых "верхах" сказали, что их нужно вернуть на их территорию "срочно". Значит нужно развернуться - и вернуться. (*сарказм)
Yumare
12 августа 2024, 20:30
Не, Москву за 3 дня они тоже не возьмут...
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