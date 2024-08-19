«Цыган, обитает в частном секторе»: НГС нашел владельца тонированного Infiniti без номеров, который катается по встречке

Поведение водителя до глубины души возмутило новосибирских автолюбителей Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram / читатель НГС











Автомобиль Infiniti, который встречается в Дзержинском районе на встречной полосе, а водитель на претензии угрожает прострелить колеса, с большой долей вероятности принадлежит 26-летнему Эльдару Эльшадовичу Л. Об этом корреспонденту НГС заявили два источника, знакомые ситуацией, но не связанные между собой.

— Цыган, обитает в частном секторе на Волочаевской, — пояснил один из собеседников.

Эльдар Эльшадович действительно прописан в одном из домов частного сектора в Дзержинском районе. Чем занимается молодой мужчина, выяснить не удалось. В реестре предпринимателей его имя не значится.

Источник НГС считают, что Infiniti на видео принадлежит Эльдару Эльшадовичу Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По данным базы исполнительных производств ФССП, полный тёзка Эльдара Эльшадовича является злостным должником: у него есть долги по кредитам, неоплаченные налоги и штрафы ГАИ, в том числе два штрафа по 15 тысяч рублей каждый. Согласно КоАП, такие суммы могут быть выписаны, в частности, за езду без прав и установку на авто заведомо подложных госномеров.

Также известно (в распоряжении редакции имеется соответсвующий документ), что в июне 2022 года сотрудники ДПС остановили на улице Орджоникидзе Infiniti с госномерами «В001ОР11», которым управлял Эльдар Эльшадович Л. При визуальном осмотре авто полицейские заметили неполадки с VIN-номером: будто бы он имел признаки изменения. В результате была начата доследственная проверка, итоги которой корреспонденту НГС пока выяснить не удалось.

Напомним, в середине июля видео с хамским поступком водителя черного тонированного Infiniti без номеров всколыхнул общественное мнение. Мужчина за рулём кроссовера выехал на встречную полосу, а в ответ на претензию угрожал автомобилисту «обшмалять колёса».