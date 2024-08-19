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Происшествия эксклюзив «Цыган, обитает в частном секторе»: НГС нашел владельца тонированного Infiniti без номеров, который катается по встречке

«Цыган, обитает в частном секторе»: НГС нашел владельца тонированного Infiniti без номеров, который катается по встречке

Вероятному владельцу кроссовера 26 лет и у него много неоплаченных штрафов

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9 комментариев

Поведение водителя до глубины души возмутило новосибирских автолюбителей

Автомобиль Infiniti, который встречается в Дзержинском районе на встречной полосе, а водитель на претензии угрожает прострелить колеса, с большой долей вероятности принадлежит 26-летнему Эльдару Эльшадовичу Л. Об этом корреспонденту НГС заявили два источника, знакомые ситуацией, но не связанные между собой.

— Цыган, обитает в частном секторе на Волочаевской, — пояснил один из собеседников.

Эльдар Эльшадович действительно прописан в одном из домов частного сектора в Дзержинском районе. Чем занимается молодой мужчина, выяснить не удалось. В реестре предпринимателей его имя не значится.

Источник НГС считают, что Infiniti на видео принадлежит Эльдару Эльшадовичу

По данным базы исполнительных производств ФССП, полный тёзка Эльдара Эльшадовича является злостным должником: у него есть долги по кредитам, неоплаченные налоги и штрафы ГАИ, в том числе два штрафа по 15 тысяч рублей каждый. Согласно КоАП, такие суммы могут быть выписаны, в частности, за езду без прав и установку на авто заведомо подложных госномеров.

Также известно (в распоряжении редакции имеется соответсвующий документ), что в июне 2022 года сотрудники ДПС остановили на улице Орджоникидзе Infiniti с госномерами «В001ОР11», которым управлял Эльдар Эльшадович Л. При визуальном осмотре авто полицейские заметили неполадки с VIN-номером: будто бы он имел признаки изменения. В результате была начата доследственная проверка, итоги которой корреспонденту НГС пока выяснить не удалось.

Напомним, в середине июля видео с хамским поступком водителя черного тонированного Infiniti без номеров всколыхнул общественное мнение. Мужчина за рулём кроссовера выехал на встречную полосу, а в ответ на претензию угрожал автомобилисту «обшмалять колёса».

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Комментарии
12
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19 августа 2024, 19:12
Проблемы индейцев и как они ездят по дорогам - шерифа не волнуют, бабло капает с камер ежесекундно, зачем утруждать себя поисками…
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
19 августа 2024, 19:13
Как они задрали, эти "уцененные спецыалисты" всех выслать в вагоне Столыпина! Выберите меня губернаторкой. Вот увидете. Заживём. И ищо как. Все волости соседние опзавидуюцца!
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