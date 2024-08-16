Тройное ДТП произошло на Ипподромской — в аварии пострадали двое маленьких детей

Двое маленьких детей пострадали в тройном ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГАИ, авария произошла на улице Ипподромской.
— 21-летний водитель Nissan ехал по Ипподромской в сторону Будагова. Пытаясь проскочить на красный сигнал светофора, мужчина столкнулся с автомобилем Toyota, которым управлял 50-летний водитель. От удара Toyota отбросило на Honda CR-V, — пояснили в инспекции.
В результате аварии пострадали 9-летний и 4-летний мальчики. Их с травмами доставили в больницу.
Ранее 11-летний мальчик на питбайке сбил 12-летнюю девочку-велосипедистку в поселке 8 Марта под Новосибирском.
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