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Происшествия Тройное ДТП произошло на Ипподромской — в аварии пострадали двое маленьких детей

Тройное ДТП произошло на Ипподромской — в аварии пострадали двое маленьких детей

Один из водителей решил проскочить на красный сигнал светофора

916
2 комментария
На месте ДТП образовалась пробка

Двое маленьких детей пострадали в тройном ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГАИ, авария произошла на улице Ипподромской.

— 21-летний водитель Nissan ехал по Ипподромской в сторону Будагова. Пытаясь проскочить на красный сигнал светофора, мужчина столкнулся с автомобилем Toyota, которым управлял 50-летний водитель. От удара Toyota отбросило на Honda CR-V, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадали 9-летний и 4-летний мальчики. Их с травмами доставили в больницу.

Ранее 11-летний мальчик на питбайке сбил 12-летнюю девочку-велосипедистку в поселке 8 Марта под Новосибирском.

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Комментарии
2
Картавый
16 августа 2024, 20:56
От одного торопыги пробка на весь город, вся ипподромка колом в обе стороны
Гость
16 августа 2024, 20:51
Опять баба аварию устроила
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