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Происшествия 11-летний ребенок на питбайке сбил школьницу на велосипеде под Новосибирском — девочка попала в больницу

11-летний ребенок на питбайке сбил школьницу на велосипеде под Новосибирском — девочка попала в больницу

Виновник аварии тоже получил травмы

1 886
16 комментариев
Оба ребенка получили травмы

11-летний мальчик на питбайке сбил 12-летнюю девочку-велосипедистку в поселке 8 Марта под Новосибирском. Об этом рассказали сегодня в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла 13 августа.

Как рассказали полицейские, дети катались по поселковой улице, и мальчик за рулем слишком серьезного для него спортивного инвентаря сбил девочку.

— Велосипедистка получила множественные переломы левой голени, а юный питбайкер множественные ушибы и ссадины верхних и нижних конечностей, а также спины, — рассказали в ГАИ.

Родителей пибайкера, купивших опасный инвентарь, могут наказать

Для того, чтобы нести административную ответственность, питбайкер слишком мал, но полицейские решают вопрос, не наказать ли его родителей за оставление детей в опасности.

В ГАИ отметили, что похожих ДТП в Новосибирской области стало почти в полтора раза, чем в прошлом году, в 56 авариях дети пострадали, и попросили родителей серьезно думать, прежде, чем покупать настолько опасный транспорт.

Ранее НГС разбирался, кого накажут за странное ДТП: там начинающий водитель сбил двоих байкеров без прав.

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Комментарии
16
так то
15 августа 2024, 16:52
Я думаю давно пора конфисковывать данный транспорт - поймали один раз на дороге - предупреждение, поймали второй - конфискация. У родителей ответственности нет, пытаются своим чадам угодить, а у детей еще мозга нет. Как ни крути это все равно объект повышенной опасности. Отвечать за свои действия детки не будут. Помимо вреда здоровью, материального вреда, они же ещё и неограниченному кругу лиц вред наносят - снимают глушители и гоняют по ночам. А у них даже фар нет. А если такой вот гонщик выскочит под машину и его раскатают - отвечать водителю придется. Так что во избежание серьезных последствий надо удалить источник опасности. А ГАИ не плохо бы рейды устраивать и вылавливать этих "деток".
275006922
15 августа 2024, 16:50
Почему нет такой же истерики общефедерального уровня по поводу питбайков, какая имеет место быть по поводу самокатчиков? Первых гораздо меньше, но травматизма от них, очевидно, на порядок больше
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