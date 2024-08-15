11-летний ребенок на питбайке сбил школьницу на велосипеде под Новосибирском — девочка попала в больницу

Оба ребенка получили травмы Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











11-летний мальчик на питбайке сбил 12-летнюю девочку-велосипедистку в поселке 8 Марта под Новосибирском. Об этом рассказали сегодня в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла 13 августа.



Как рассказали полицейские, дети катались по поселковой улице, и мальчик за рулем слишком серьезного для него спортивного инвентаря сбил девочку.

— Велосипедистка получила множественные переломы левой голени, а юный питбайкер множественные ушибы и ссадины верхних и нижних конечностей, а также спины, — рассказали в ГАИ.

Родителей пибайкера, купивших опасный инвентарь, могут наказать Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











Для того, чтобы нести административную ответственность, питбайкер слишком мал, но полицейские решают вопрос, не наказать ли его родителей за оставление детей в опасности.



В ГАИ отметили, что похожих ДТП в Новосибирской области стало почти в полтора раза, чем в прошлом году, в 56 авариях дети пострадали, и попросили родителей серьезно думать, прежде, чем покупать настолько опасный транспорт.

Ранее НГС разбирался, кого накажут за странное ДТП: там начинающий водитель сбил двоих байкеров без прав.