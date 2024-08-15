Белоусов собрал военных, ВСУ продолжают попытки прорыва: что происходит в Курской и Белгородской областях

В результате атаки на Белгород побило несколько автомобилей, некоторые из них сгорели Источник: Настоящий Гладков / t.me











Министр обороны Андрей Белоусов собрал военных и глав приграничных регионов России на совещание. Они обсудили план действий по ситуации в Курской и Белгородской областях. Там не прекращаются обстрелы и попытки прорыва ВСУ. Рассказываем всё, что известно о ситуации на границе к этому часу.



Удары по приграничным регионам

Белгородская область

Белгородская область весь день 15 августа подвергается атакам со стороны ВСУ. Разрушены здания, сгорели автомобили, есть пострадавшие. По региону запущены десятки беспилотников.



Шебекинскому городскому округу досталось больше всего. По административному центру, поселку Красное, селам Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, хуторам Балки, Красный и Панков выпущено 30 боеприпасов и восемь беспилотников. Повреждения получил один многоквартирный дом, три частных, а также три автомобиля и автобус.

— Пострадали еще четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Их доставили в больницы Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — написал у себя в telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия атак ВСУ по Дунайке Источник: Настоящий Гладков / t.me











Также ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка Грайворонского городского округа. Ранены четыре мирных жителя. В административном здании выбило стекла, повреждения получили машины, которые были припаркованы рядом.



В других населенных пунктах пострадало только имущество граждан, сгорели автомобили, побило стекла, частично повреждены линии электропередачи.



Курская область

Над Курской областью тоже практически весь день звучат сирены о ракетной опасности. Над Льговом сбили ракету ВСУ, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов. В результате падения обломков пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Жители Курской области продолжают жить обычной жизнью, несмотря на сирены Источник: Типичный Курск / t.me

Эвакуация жителей с приграничных регионов Курской области продолжается. За сутки опасную зону покинули 720 человек, 9500 находятся в пунктах временного размещения.



В Курскую область доставили еще 360 тонн гуманитарных грузов, а в общей сложности туда со всей России поступило 1,3 тысячи тонн необходимых людям продуктов, вещей и медикаментов.

Бои на курском направлении

Российским военным удалось вернуть под контроль село Крупец в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ планировали новую атаку, чтобы продвинуться от границы с Украиной, но российские военные нанесли удар по их подразделениям южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки.



— Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, — подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение техники ВСУ в приграничных районах Курской области

Источник: Минобороны РФ

Также подбили технику и военных в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области. Удары наносились и по резервам украинских войск. Как отметили в ведомстве, с помощью комплекса «Искандер-М» была уничтожена колонна военной техники и 15 топливозаправщиков в районе Лубны Сумской области, откуда ведется наступление на Курскую область.

Всего Украина потеряла за сутки на курском направлении порядка 340 военных и 19 единиц бронетехники.



Режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Теперь регион сможет получить дополнительную поддержку.



Это предполагает ряд изменений для местных жителей:



ограничивается свобода передвижения в зоне ЧС;

налагается обязанность эвакуироваться по требованию властей;

ограничивается работа предприятий;

переносятся выборы и референдумы;

запрещается распространять заведомо ложную информацию о ЧС;

допускается изъятие госорганами имущества граждан и организаций с последующим обязательством его возмещения.

В то же время в регион поступит дополнительная помощь, на которую могут рассчитывать жители:

единовременная материальная помощь — 15 тысяч рублей;

при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей;

при полной утрате — 150 тысяч рублей;

в случаях получения легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей;

в случае получения среднего или тяжкого вреда здоровью — 600 тысяч рублей;

выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Белоусов заявил, что лично будет контролировать ситуацию в Белгородской области, где ввели режим ЧС федерального уровня Источник: Минобороны РФ

— Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач, — заявил Андрей Белоусов.

