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Происшествия Спецоперация на Украине Новые разрушения и пострадавшие: больше 100 беспилотников атаковали российские регионы

Новые разрушения и пострадавшие: больше 100 беспилотников атаковали российские регионы

Дроны удалось сбить

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69 комментариев
Дроны сбили сразу над несколькими регионами

За ночь Россию атаковали 117 беспилотников и четыре ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Обломками повреждены здания, некоторые из них загорелись.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа, — сообщило Минобороны.

В Курской области сбили 37 дронов и четыре ракеты. В Воронеже — еще 37 БПЛА. В Белгородской — 17 беспилотников, еще 11 уничтожили в небе над Нижегородской областью. Волгоградскую область пытались атаковать девять дронов, три — Брянскую и по одному — Орловскую и Ростовскую области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть один пострадавший.

— На территории сельхозпредприятия FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу, — рассказал глава региона.

В Белгородской области возникло несколько пожаров после атаки.

— В городе Шебекино произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения. В селе Устинка Белгородского района сгорела летняя кухня, — сказал Вячеслав Гладков.

Разрушения в Белгородской области

Гладков планирует обратиться к правительству, чтобы ввести режим ЧС федерального масштаба.

Пожар также произошел в Воронеже. Там, по данным МЧС, загорелся сеновал.

Пожар в Воронежской области

Осколками побило автомобили и окна. Пострадала кровля одного из зданий.

Осколки попали в окна

В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин также заявил, что сейчас оперативные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия.

Как себя вести при атаке БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников еще сохраняется. Похожая ситуация и в других атакованных регионах. Жителей просят следить за сигналами о ракетной опасности и не подвергать себя риску.

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Комментарии
71
267039456
14 августа 2024, 13:48
Вот ради чего это всё?
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
14 августа 2024, 13:59
жаль людей и то, что им приходится выносить...но всегда мучал вопрос...за кого они голосовали и поддерживают ли все это??...может просто господь услышал и наградил их тем, за что они голосовали и чему радовались...что бы на своей шкуре испытали хотя бы часть ужаса того, что происходит в соседней стране...еще бы наших кнопкодавов под предводительством тюленя, туда отправить...а то только балаболить издалека и грозить южному централу из Сибири, мастаки...
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