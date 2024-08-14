Подполковника никто не ждёт: ветеран МВД погиб после аварии — его похоронили как безродного и не сообщили родным

Родные Сергея Лаприна до сих пор не знают, почему ветерана МВД похоронили без их ведома Источник: предоставлено семьёй Сергея Лаприна











Ветеран полиции Сергей Лаприн скончался после аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Экс-подполковник с 25-летним стажем службы в правоохранительных органах попал под грузовик в середине июля, а спустя несколько дней умер в больнице. До начала августа родственники ветерана думали, что он пропал без вести, а о смерти узнали случайно. За три недели мужчину успели похоронить как безродного, хотя у Сергея остались мать, сестра, дочь и друзья. Корреспондент НГС пообщался с родными погибшего — они хотят, чтобы его похоронили в соответствии с его званием и заслугами.

Смертельное ДТП

11 июля около 15:40 в Дзержинском районе произошла авария: грузовой автомобиль Howo сбил мужчину на Трактовой. По данным Госавтоинспекции, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте — до ближайшего знака было около 50 метров. По описанию из релиза ведомства, мужчине на вид было около 50 лет. Пострадавшего госпитализировали.

На видео с места происшествия заметно, что асфальт залит кровью. Несколько очевидцев сообщили в комментариях под публикацией об аварии в паблике «Инцидент Новосибирск», что видели пострадавшего. Со слов свидетелей, мужчина сидел на тротуаре в состоянии шока — от его ноги почти ничего не осталось.

НГС удалось найти одну из очевидиц ДТП: жительница Новосибирска Диана ехала в такси позади самосвала, который наехал на мужчину.

— Сидела в телефоне, вовремя не сориентировалась даже, почему водитель резко затормозил. Таксист остановил авто, вышел из машины, побежал в сторону ДТП. Потом я вышла и увидела, что самосвал съехал с дороги на тротуар. Рядом лежал человек, он был в шоке. Нога была ампутирована выше колена, — вспоминает собеседница. — Рядом было много очевидцев. Все просто смотрели и ничего не предприняли. Пострадавший был очень грузный, он был в шоке: я запомнила, как он достал из сумочки бутылку и попытался попить.

Колесо тяжёлого грузовика раздробило ногу пострадавшему — её пришлось ампутировать Источник: «Инцидент Новосибирск» / vk.com

Девушка искала жгут у других очевидцев аварии — она хотела остановить кровотечение. Когда ни у кого поблизости жгута не оказалось, другой мужчина перевязал ногу ремнём.



— Также хочу отметить, что водитель такси остановился и пытался найти аптечку. А вот среди проезжающих зевак, которые снимали всё на телефон, была и машина спецслужб: я попросила их оказать помощь или дать жгут, но они пожали плечами и уехали, — продолжает Диана.

Мужчина был в крайне тяжёлом состоянии и в больнице уже находился без сознания. Врачи предприняли попытку спасти пострадавшего: ему пришлось ампутировать сильно повреждённую грузовиком ногу. Но на поправку новосибирец не пошёл и скончался 17 июля, не приходя в сознание.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту ДТП ещё проводится проверка.

Похоронили без предупреждения

Погибшим после той аварии оказался 51-летний подполковник МВД в отставке Сергей Лаприн. Он ушёл на пенсию в сентябре 2019 года с должности старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Дзержинского района, службу начал в 1995 году. Правоохранителя наградили медалями первой, второй и третьей степеней «За отличие в службе», в 2017 году он получил четвёртую награду: медаль «За охрану общественного порядка».

Его портрет разместили на доске почёта в Управлении МВД России по Новосибирску. Руководство отмечало его преданность работе.

— С большим желанием помогает молодым сотрудникам узнать тонкости оперативной работы, способствующей раскрытию самых запутанных и сложных преступлений, — сказано в материале, приуроченном к столетию уголовного розыска в 2018 году.

У Сергея Лаприна было много товарищей по службе — из-за этого родственники погибшего ещё сильнее удивились, когда почти через месяц узнали, что его похоронили без их ведома. Близкие ветерана не знали ни об аварии, ни о госпитализации, ни о его смерти.

— Я узнала 6 августа. Моей маме позвонил человек из пенсионного фонда МВД из-за того, что была произведена выплата от государства на захоронение. У неё спросили, может ли она найти родственников. Мы узнали, что он, оказывается, умер. Мать тоже сотрудница МВД на пенсии, поэтому информация начала всплывать о том, как и где он умер. За день мы узнали всё: оказалось, что он уже был похоронен и умер достаточно давно, — вспоминает дочь погибшего Полина.

Родственники Сергея Лаприна не думали, что его похоронят именно так Источник: предоставлено семьёй Сергея Лаприна











Выяснилось, что полицейского в отставке похоронили на Клещихинском кладбище 2 августа. Дочь погибшего попыталась разобраться, почему это произошло, но и тут встретилась со странностями.



— Когда я об этом узнала, я приехала в город, чтобы забрать свидетельство о смерти. Но мне сказали, что я могу получить только копию, потому что оригинал кто-то уже забрал. Справку, которая выдаётся на захоронение, тоже кто-то уже получил. Кто и по какому праву получил эти документы — неизвестно. Нам сказали: «Всё выдано, ничем не можем вам помочь». Получив копию, мы пытаемся что-то сделать, но мы до сих пор не знаем даже причину смерти, — продолжает собеседница.

Никакой информации от правоохранительных органов о ДТП у родственников нет. Это сильно удивило старшую сестру Сергея Елену, так как полицейский всю жизнь служил именно в Дзержинском районе, где и случилась трагедия. Она узнала о происшествии 7 августа.

— Мне рассказали, что Сергея 11 июля увезли в городскую больницу, где он умер, не приходя в сознание. Никто к нам не обратился, что у меня брат, а у мамы сын умер, — возмущается Елена. — В итоге мы узнаём, что 2 августа его похоронили просто как безродного на Клещихинском кладбище. Обо всём я узнала вообще случайно: он же бывший полицейский, кто-то увидел в сводке его имя. В полиции даже не попытались узнать, кто он такой. Хотя при нём в момент ДТП были документы: паспорт, пенсионное удостоверение МВД. Как при этих документах не сообщить родственникам?

У ветерана есть четыре награды Источник: предоставлено семьёй Сергея Лаприна











Сестра Сергея, как и его пожилая мать, живёт в Тогучинском районе. Елене сложно приехать в Новосибирск после перенесённой операции, но женщина уверена, что даже в одиночку смогла бы установить личность пострадавшего и найти его родственников.



— Я считаю, что это грубейшее нарушение. Даже я, обычный человек, смогу найти родственников в интернете без участия полиции. Даже по месту прописки не пришли, чтобы хотя бы опросить соседей. При этом без нашего ведома кто-то получил выплаты на погребение — нам не говорят, кто это был, — говорит Елена. — Он выжил после ДТП и шесть дней лежал в больнице — почему нам оттуда никто не позвонил? Потом он две недели лежал в морге. Нам до сих пор из отдела даже полиции никто ничего не сообщил. Это халатность или специально так сделали?

Родственники планируют добиваться перезахоронения Сергея Лаприна, а потом выяснять, почему они почти месяц не знали о его смерти.

— Во-первых, для перезахоронения нужно провести эксгумацию, а это делается не просто так, для этого нужно разрешение. Во-вторых, он же у нас ветеран, поэтому ему было положено захоронение с салютом. Он подполковник полиции, ну как так? Работа была его жизнью, — добавила сестра погибшего.

Родственники отправили обращение в приёмную СУ СКР по Новосибирской области (его текст есть в распоряжении НГС).

Странные обстоятельства

По данным НГС, за рулём грузовика Howo в момент аварии 11 июля был 36-летний уроженец Казахстана Виктор М. За последние три года водитель получил около двадцати штрафов от ГАИ — чаще всего за нарушение правил перевозки грузов или нарушение режима труда и отдыха.

Корреспонденту НГС удалось связаться с Виктором М. Он подтвердил, что был за рулём грузового автомобиля в момент ДТП, но добавил неожиданную деталь: по его словам, Сергей Лаприн не случайно попал под машину.

— Да, я был за рулём, машину я взял в аренду. Перевожу грунт. Он выбежал на дорогу специально — я стал уходить от него, но он развернулся и попал под заднее левое колесо ногой. Я спросил, зачем он это сделал, он ответил: «У меня вымогают деньги». Потом его забрала скорая помощь, — рассказал собеседник.

У кого оригинальное свидетельство о смерти — ещё одна тайна этой истории Источник: предоставлено семьёй Сергея Лаприна











По словам водителя, после первичного опроса в день ДТП правоохранительные органы с ним не связывались. О смерти пострадавшего он не знал.



Юрист Георгий Солдатов объяснил НГС, что как полиция, так и больницы не имеют обязанности оповещать родственников умершего человека. При этом правоохранительные органы по закону должны оповестить близких, если этому человеку оказывали первую помощь и впоследствии госпитализировали.

— На законодательном уровне не закреплена прямая обязанность медицинской организации или органов правопорядка сообщать о смерти лица его родственникам. Это является существенным пробелом в нашем законодательстве, который приводит к реальным проблемам, в частности, когда родственники узнают о смерти близкого человека спустя значительный период времени, — признал юрист. — В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции обязаны оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует, и сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию.

НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, когда поступит.

Ранее НГС писал, как на трассе в ДТП погиб экс-сотрудник ФСБ — виновник аварии известен, но наказывать его не спешат.