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Дороги и транспорт подробности «Я все спрашивала: а где муж?» На трассе в ДТП погиб экс-сотрудник ФСБ — виновник аварии известен, но наказывать его не спешат

«Я все спрашивала: а где муж?» На трассе в ДТП погиб экс-сотрудник ФСБ — виновник аварии известен, но наказывать его не спешат

В аварии пострадали пять человек — семья погибшего не может добиться справедливости

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33 комментария
Смертельная авария между Омском и Новосибирском произошла из-за ошибки водителя, который при обгоне не заметил фуру. Об этом сообщила его жена — сам он по-русски говорит плохо

Уголовные дела о смертельных ДТП принято возбуждать в течение нескольких дней и приступать к их расследованию. Потерявшая в страшной аварии кормильца семья дожидалась возбуждения дела 10 месяцев. Но даже тогда в нём не появилось подозреваемого, хотя все участники были известны. Прокуратура в ответ на жалобу вдовы сообщила, что нарушений в действиях следствия нет. Как такое возможно, попытался разобраться журналист НГС.

Гибель старшего прапорщика

Вечером 22 июля 2023 года Сергей Мельников со своей женой и 13-летней дочкой ехали от родственников из Новосибирска в Курган. Жена Сергея написала сообщение младшей дочери, что они скоро будут дома. Потом задремала, а проснулась от страшного лязга металла.

— Момента ДТП я не видела, очнулась в шоковом состоянии, уже к тому времени скорая помощь подъехала. Меня кто-то вынес из автомобиля, а я спрашивала все время: «какой сегодня день?», «где мы находимся?». В себя начала приходить, лишь когда увидела дочь всю в крови, — вспоминает Ирина Мельникова.

За рулем «Фольксваген Поло» был Сергей — от лобового столкновения с вылетевшим на встречку «Ниссаном» мужчина погиб на месте. Его дочь и супруга получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

— Я все спрашивала: а где муж? Мне отвечали, что им занимается скорая. Я повторяла вопрос, пока подъехавший полицейский не сообщил, что Сергей погиб, — продолжила Мельникова.

Фото с места ДТП

За рулем «Ниссана» находился 26-летий Рустамжон Солимбоев. Его пассажиры тоже получили травмы.

— Водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге Челябинск–Новосибирск, в районе 830 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», — такие предварительные выводы по ДТП тем вечером сделали сотрудники омского ГИБДД.

«Не заметил фуру»

Переговоры с семьей погибшего от имени мужа вела Малика Солимбоева, объяснив, что супруг плохо говорит по-русски. В разговоре с корреспондентом НГС она заявила, что он помогал Мельниковым деньгами — общая сумма переводов составила 110 тысяч рублей. На вопрос о том, не свидетельствует ли это о том, что Рустамжон считает себя виновником ДТП, Малика ответила уклончиво.

— Мы просто решили помочь этой семье, так как они потеряли кормильца. Наша семья в аварии тоже пострадала: у свекрови были сломаны два ребра и кисть, у брата Рустамжона — палец, сам муж получил черепно-мозговую травму, — сказала НГС она.

Женщина при этом признает: муж допустил ошибку в тот роковой день.

— Муж при совершении обгона увидел спереди одну фуру, но не заметил, что за ней еще одна. Навстречу ехала эта машина, где погиб человек. Избежать столкновения мужу не удалось, — рассказала о ДТП со слов мужа Малика Солимбоева.

«Нарушений прав заявителя не установлено»

До выхода на пенсию Сергей Мельников работал в пограничном управлении ФСБ, со службы он ушёл в должности старшего прапорщика

Несмотря на то, что в ДТП погиб человек, уголовное дело следователи полиции возбудили только спустя 10 месяцев — в мае 2024 года. По словам Ирины Мельниковой, ее в связи с происшествием так и не опросили. При этом за год с лишним омские следователи не смогли установить лицо, которому нужно предъявить обвинение, хотя им была известна личность водителя, который вылетел на встречку.

— Постановляю возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ, в отношении неустановленного лица, — говорится в постановлении омской полиции.

Из документа также следует, что о принятом решении полиция уведомляет не только Ирину Мельникову, но и Рустамжона Солимбоева.

Представитель Мельниковых Сергей Чащин считает, что при расследовании дела полицейские допустили волокиту.

— В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством срок рассмотрения проверки сообщения о преступлении составляет трое суток. В исключительных случаях он может быть продлен до десяти суток. Здесь же мы имеем дело о смертельном ДТП, квалификация понятна на старте. Нам не ясно, по какой причине это заняло столько времени, — говорит Чащин.

Мельниковы прожили вместе 21 год, в семье две дочери

Юрист недоумевает, по какой причине в постановлении о возбуждении дела речь идёт о неустановленном лице, хотя в материалах дела содержится информация о том, что именно водитель Nissan ехал не по своей полосе движения. Мельниковы направили жалобу на омских следователей в прокуратуру, но те нарушений в действиях полиции не нашли.

— Проверкой установлено: нарушений прав заявителя в действиях должностных лиц СО ОМВД России по Омскому району не допущено, — говорится в ответе прокуратуры Омского района (есть в распоряжении НГС).

Редакция направила запрос в МВД России по Омской области, но ответа не получила.

В порядке вещей

По мнению адвоката Марии Соловьевой, срок в 10 месяцев для предварительного расследования даже по делу о смертельном ДТП не является чем-то из ряда вон выходящим.

— Иногда такие дела возбуждаются сразу, но нередко следователи могут ждать результатов автотехнической экспертизы или заключения судмедэкспертов. Озвученные вами сроки вписываются в обычную практику следствия, — заметила она.

Адвокат Денис Садовский придерживается схожего мнения.

— Такие дела зачастую требуют проведения ряда экспертиз, в том числе по установлению степени тяжести вреда здоровью выживших в аварии лиц, — считает Садовский.

Ранее родственники погибших в ДТП со скорой заявили о затягивании следствия — в деле много нестыковок. Они рассказали, как сейчас живут без близких и чего хотят больше всего — уже год они не могут добиться правды.

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Комментарии
33
VVadim
13 августа 2024, 07:21
Мне одному интересно....если бы водитель Ниссан был Вася Петров, так же тянули бы?
Bream
13 августа 2024, 09:36
просто омские следователи выходцы из того же аула
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