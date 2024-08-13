Вылетел на встречку: водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель» — погиб мужчина

Водитель фуры на трассе потерял управление и врезался в «Газель» в Татарском районе Новосибирской области. ДТП произошло сегодня, 13 августа, около 13:35 на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш».
— 45-летний водитель «Вольво» ехал со стороны Омска в Новосибирск. Потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На месте погиб 26-летний водитель «Газели», пострадала его пассажирка — женщина на вид 25 лет была доставлена в медицинское учреждение.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.
Ранее три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии.
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