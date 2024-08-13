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Водитель погиб в ДТП на новосибирской трассе

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Происшествия Вылетел на встречку: водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель» — погиб мужчина

Вылетел на встречку: водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель» — погиб мужчина

Пострадала пассажирка грузовика

2 623
10 комментариев
Удар был очень сильный

Водитель фуры на трассе потерял управление и врезался в «Газель» в Татарском районе Новосибирской области. ДТП произошло сегодня, 13 августа, около 13:35 на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш».

— 45-летний водитель «Вольво» ехал со стороны Омска в Новосибирск. Потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На месте погиб 26-летний водитель «Газели», пострадала его пассажирка — женщина на вид 25 лет была доставлена в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

Ранее три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии.

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Комментарии
10
kolhoznik
13 августа 2024, 16:24
фуры 120-130 прут поснимали фуроводы ограничители , думают что их дураки поставили, вот и результаты труп и скорее всего инвалид, дай бог что бы для барышни обошлось , за снятие ограничителя скорости на фуре надо сразу лишать прав , эй депутаты вы где?
Гость
13 августа 2024, 16:19
фуроводы, гоняют как ненормальные. А дороги у нас просто ужас. Я вот в Америке сейчас езжу, там одна полоса только для грузового транспорта, со своим ограничителем скорости и две полосы для остального транспорта, плюс через огромный газон, идут встречных две полосы. Вот это безопасность движения, вот то я понимаю, а у нас по уууууузенькой полосе в каждую сторону, все в дырах и узенькая белая линия на асфальте охраняющая твою жизнь
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