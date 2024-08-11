Вырвало колесо: три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие Источник: Наталья Герлингер/2ГИС, АСТ-54 Black/Telegram











Под Новосибирском на трассе Р-256 произошло ДТП, в ходе которого у одного из автомобилей вырвало колесо. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Авария произошла днем в воскресенье,11 августа, неподалеку от поселка Линёво. По сообщениям очевидцев, столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и кроссовер Subaru. Рядом с местом аварии также видно пострадавших людей из автомобилей — как минимум три человека.

Источник: АСТ-54 Black/Telegram

Судя по опубликованному в паблике видео, у Toyota Corolla Fielder в результате столкновения вырвало одно колесо, другой автомобиль также получил значительные повреждения передней части.



Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в областной отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации новости информация не поступила.



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