НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

южн.

 745мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Жара и затяжные ливни — прогноз погоды на неделю

Проблемы с детским такси
Как защититься от мошенников
Самолёты стали чаще ломаться
Жизнь как в кино
Что продают в винтажках
Где учатся отличники
«Бесы» нарушают ПДД
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Происшествия Вырвало колесо: три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Вырвало колесо: три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Авария произошла рядом с поселком Линево

2 817
9 комментариев
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие

Под Новосибирском на трассе Р-256 произошло ДТП, в ходе которого у одного из автомобилей вырвало колесо. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла днем в воскресенье,11 августа, неподалеку от поселка Линёво. По сообщениям очевидцев, столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и кроссовер Subaru. Рядом с местом аварии также видно пострадавших людей из автомобилей — как минимум три человека.

Судя по опубликованному в паблике видео, у Toyota Corolla Fielder в результате столкновения вырвало одно колесо, другой автомобиль также получил значительные повреждения передней части.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в областной отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации новости информация не поступила.

Ранее на улице Балтийской автомобиль Lifan сбил женщину на пешеходном переходе. Она умерла в машине скорой помощи.

Обновлено: в ГАИ сообщили, что авария произошла в 16:30. Водитель Subaru Forester двигался по трассе Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Filder. В аварии пострадал водитель Subaru, а также две пассажирки, которые были в автомобиле Toyota. Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП МВД ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
mr.Mister.
11 августа 2024, 17:49
Снова пруль... Таким древним не место на дорогах.
Гость
11 августа 2024, 17:43
Долетались.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Анфиса,43

Екатерина,35

Татьяна,46

Alexa,50

Виктория Миронова,29

Kasper,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление