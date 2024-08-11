Вырвало колесо: три человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском — видео с места аварии

Под Новосибирском на трассе Р-256 произошло ДТП, в ходе которого у одного из автомобилей вырвало колесо. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Авария произошла днем в воскресенье,11 августа, неподалеку от поселка Линёво. По сообщениям очевидцев, столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и кроссовер Subaru. Рядом с местом аварии также видно пострадавших людей из автомобилей — как минимум три человека.
Судя по опубликованному в паблике видео, у Toyota Corolla Fielder в результате столкновения вырвало одно колесо, другой автомобиль также получил значительные повреждения передней части.
Корреспондент НГС обратился за комментарием по аварии в областной отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации новости информация не поступила.
Ранее на улице Балтийской автомобиль Lifan сбил женщину на пешеходном переходе. Она умерла в машине скорой помощи.
Обновлено: в ГАИ сообщили, что авария произошла в 16:30. Водитель Subaru Forester двигался по трассе Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Filder. В аварии пострадал водитель Subaru, а также две пассажирки, которые были в автомобиле Toyota. Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.