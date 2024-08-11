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Происшествия Бастрыкин ждет доклад по обращению жителей Линево — они жалуются на проблемы с горячей водой

Бастрыкин ждет доклад по обращению жителей Линево — они жалуются на проблемы с горячей водой

Жители утверждают, что температура воды в поселке ниже установленных нормативов

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Проблемы с водой в поселке продолжаются несколько лет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей поселка Линево в Новосибирской области. Они жаловались на проблемы с горячей водой.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, ранее жители написали специальное обращение к Бастрыкину, в котором пожаловались на многолетние проблемы с температурой воды — она, по их мнению, ниже 40 градусов, при норме в 60–75 градусов. Линёвцы указали, что вынуждены сбрасывать воду в канализации, чтобы получить хотя бы теплую воду.

— Отмечается, что, несмотря на многочисленные жалобы, адресованные местным властям, ситуация с водой длительное время не меняется, — говорится в сообщении Следственного комитета.

СУ СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по факту обращения. Александр Бастрыкин поручил главе новосибирского следственного комитета Евгению Долгалеву представить доклад о ходе доследственной проверки.

Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о домогательствах гражданина Таджикистана к ребенку. Подозреваемый находится в СИЗО.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Следственный комитет РФ Линево Горячая вода Александр Бастрыкин
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Комментарии
1
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 августа 2024, 23:34
Бастыркин серьёзными делами занялся, 😂🐑😂
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