Бастрыкин ждет доклад по обращению жителей Линево — они жалуются на проблемы с горячей водой

Проблемы с водой в поселке продолжаются несколько лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей поселка Линево в Новосибирской области. Они жаловались на проблемы с горячей водой.



Как сообщили в пресс-службе СК РФ, ранее жители написали специальное обращение к Бастрыкину, в котором пожаловались на многолетние проблемы с температурой воды — она, по их мнению, ниже 40 градусов, при норме в 60–75 градусов. Линёвцы указали, что вынуждены сбрасывать воду в канализации, чтобы получить хотя бы теплую воду.



— Отмечается, что, несмотря на многочисленные жалобы, адресованные местным властям, ситуация с водой длительное время не меняется, — говорится в сообщении Следственного комитета.



СУ СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по факту обращения. Александр Бастрыкин поручил главе новосибирского следственного комитета Евгению Долгалеву представить доклад о ходе доследственной проверки.

