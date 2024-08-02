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Происшествия Дело сенатора Савельева Что хотел сделать и почему не вышло? Следователи раскрыли детали дела задержанного сенатора

Что хотел сделать и почему не вышло? Следователи раскрыли детали дела задержанного сенатора

Савельева пришлось обмануть, чтобы поймать

675
9 комментариев
В отношении Савельева возбудили уголовное дело

Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела сенатора Совета Федерации Дмитрия Савельева. Чтобы его поймать пришлось инсценировать убийство, которое он задумал из-за личной неприязни.

—По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства, — сообщили в СК РФ.

Жертвой должен быть стать бизнес партнер в компании по производству инструментов для измерения, тестирования и навигации Сергей Ионов. Савельев, по данным 112, дал ему деньги на развитие бизнеса, но оказалось, что часть суммы была потрачена не по назначению. Недостача составила 1,6 млн рублей. Ионова приговорили к 2,5 годам лишения свободы за растрату.

Несмотря на неизбежность накащания, Савельев нанял в качестве киллера, бывшего сотрудника ФСИН. За убийство Савельев ему предложил 100 тысяч долларов.

Как только об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, они сразу организовали ряд мероприятий, чтобы изобличить заказчика. В том числе для этого пришлось инсценировать убийство. Для этого подделали карту вызова скорой и протокол о смерти.

Как только Савельев убедился, что его жертва мертва, он передал деньги исполнителю. Тогда-то всех участников схемы задержали. В итоге у правоохранителей появились доказательства для возбуждения уголовного дела за организацию приготовления к убийству.

Ранее Савельева лишили неприкосновенности. Для этого в Совете Федерации предоставили копии материалов дела. Его задержали прямо на рабочем месте. Сам Савельев пытался завершить коллег, что доказаптельства против него сфабрикованы.

Как сообщил сенатор Андрей Клишас, вопроса о лишении Савельева полномочий в повестке Совфеда нет, поскольку они истекают осенью 2024 года.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Савельев Инсценирование убийства Сенатор Убийство СК РФ
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Комментарии
11
337154
2 августа 2024, 20:11
Партия?
ivanovivanov
2 августа 2024, 20:09
К расцветаю относиться не он?
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