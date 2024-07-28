Новосибирец погиб, когда сушил погреб с помощью костра — его пыталась спасти жена и потеряла сознание

Угарный газ не обладает запахом и очень опасен Источник: «СПАСАТЕЛИ МАСС» / Telegram











В Новосибирске в погребе нашли двух человек без сознания. Мужчина погиб на месте, а женщину удалось привести в чувства. Инцидент произошел сегодня, 28 июля, на 9-ом Чукотском переулке.



— Мужчина разжигал в погребе костер, чтобы просушить погреб и потерял сознания. Женщина вызвала помощь и далее решила самостоятельно попробовать достать мужчину. Как итог тоже потеряла сознание. Когда спасатели и скорая помощь прибыли на место, мужчина уже был без признаков жизни, женщину удалось реанимировать, — объяснили в телеграм-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС» в Новосибирске.

Спасатели добавили, что угарный газ не обладает запахом и долго сохраняется в погребах без вентиляции. Спускаться в погреб можно лишь после продолжительного повторного проветривания.

— При осушении погребов необходимо помнить, что даже незначительная концентрация угарного газа в воздухе (до 10 процентов) представляет опасность для человека, — подчеркнули специалисты. — При отравлении сначала возникает легкая слабость, головокружение, а затем человек теряет сознание. В этом случае силы покидают пострадавшего довольно быстро, и он уже не способен подняться наверх самостоятельно.

В середине июля две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому водохранилищу в районе острова Тайвань. На их поиск отправили экипаж спасателей МАСС.

