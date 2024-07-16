НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

с-в.

 744мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

СРОЧНО

До розыгрыша недолго: как получить подарки от НГС

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Мусорный апокалипсис
Топовые летники Новосибирска
Обманщик с красивыми домами
Лайфхаки для работодателей
Как сибирячка живёт в Турции
Сдала ЕГЭ на 200 баллов
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому морю

Две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому морю

Их достали на берег спасатели

1 207
13 комментариев
Судя по фотографиям, происшествие молодежи настроение не испортило

Две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому водохранилищу в районе острова Тайвань. На их поиск отправили экипаж спасателей МАСС. Инцидент произошел вчера, 15 июля.

— Спасатели пересадили пострадавших на катер и доставили к берегу. Также с ребятами была проведена профилактическая беседа. Чтобы не потерять весло на сап-борде, вы можете использовать специальный ремень для крепления весла к себе. Такой ремень обычно надевается на запястье или привязывается к ноге, чтобы предотвратить случайную потерю весла, — отметили в «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в группе во «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, происшествие молодежи настроение не испортило. Но спасатели напомнили — обязательно нужно надевать спасательный жилет при прогулках на воде.

Вчера стало известно, что новосибирцы вызвали спасателей из-за девушки, которая махала рукой на реке у Димитровского моста в Новосибирске.

ПО ТЕМЕ
Спасатели МАСС Спасатели МАСС в Новосибирске Обское море Обское водохранилище
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
17817167
16 июля 2024, 11:27
ага, весло к ноге привязать нужно было, объяснили в мчс специалисты))) про 4 часа , так немного придумали, скорее всего))
Гость
16 июля 2024, 11:36
Они втроем на одном сапе плавали?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,41

Настя,22

Наталья,40

Андрей Токмаков,27

Киря,22

Елена,26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление