Две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому морю

Две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому водохранилищу в районе острова Тайвань. На их поиск отправили экипаж спасателей МАСС. Инцидент произошел вчера, 15 июля.

— Спасатели пересадили пострадавших на катер и доставили к берегу. Также с ребятами была проведена профилактическая беседа. Чтобы не потерять весло на сап-борде, вы можете использовать специальный ремень для крепления весла к себе. Такой ремень обычно надевается на запястье или привязывается к ноге, чтобы предотвратить случайную потерю весла, — отметили в «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в группе во «ВКонтакте».