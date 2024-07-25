Был босиком и не разговаривал: маленького мальчика нашли в Кольцово — ведется поиск родителей

Ребенка нашли у дома Никольского, 14 Источник: «Подслушано Кольцово», vk.com, Густаво Зырянов/NGS.RU











В поселке Кольцово нашли маленького мальчика, которому на вид 3–4 года. Об этом НГС сообщила местная жительница Юлия.



Инцидент произошел вечером в четверг, 25 июля.



— Нашли мальчика на пятом микрорайоне, у дома Никольского, 14. Ему на вид 3–4 года. Мальчик не разговаривал и был босиком. Его передали участковому полиции, — рассказала НГС сибирячка.



Юлия также добавила, что мальчика нашел мужчина, он зашел с ним в магазин у купил ему воды, поскольку ребенок хотел пить.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об обнаружении ребенка.



— Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и установление родственников мальчика, — отметили в ведомстве.



Всем, кто располагает информацией о родственниках ребенка, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232–86–55, 336–66–02.

