НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +33

1 м/c,

ю-з.

 741мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,55
EUR 94,38

СРОЧНО

Магнитная буря накроет Новосибирск на выходных

Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Был босиком и не разговаривал: маленького мальчика нашли в Кольцово — ведется поиск родителей

Был босиком и не разговаривал: маленького мальчика нашли в Кольцово — ведется поиск родителей

На вид ребенку 3–4 года

886
Написать комментарий
Ребенка нашли у дома Никольского, 14

В поселке Кольцово нашли маленького мальчика, которому на вид 3–4 года. Об этом НГС сообщила местная жительница Юлия.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 июля.

— Нашли мальчика на пятом микрорайоне, у дома Никольского, 14. Ему на вид 3–4 года. Мальчик не разговаривал и был босиком. Его передали участковому полиции, — рассказала НГС сибирячка.

Юлия также добавила, что мальчика нашел мужчина, он зашел с ним в магазин у купил ему воды, поскольку ребенок хотел пить.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об обнаружении ребенка.

— Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и установление родственников мальчика, — отметили в ведомстве.

Всем, кто располагает информацией о родственниках ребенка, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232–86–55, 336–66–02.

В середине июля на трассе в Барабинском районе нашли 7-летнего ребенка. Мальчик заблудился на дороге во время рыбалки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Кольцово МВД Найден ребенок
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Елена,45

Leha,48

Павел,39

Сергий,24

Юлиана,43

Дмитрий,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление