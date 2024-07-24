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Происшествия Посадка самолета в поле подробности Пилот, посадивший самолет «Уральских авиалиний» в новосибирском поле, решил вернуться к полетам

Пилот, посадивший самолет «Уральских авиалиний» в новосибирском поле, решил вернуться к полетам

Эдуард Семенов сейчас проходит обучение, чтобы снова начать работать

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23 комментария
Эдуард Семенов работает в «Уральских авиалиниях» с 2013 года

Второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле в Новосибирской области, готовится вернуться к полетам. Эдуард Семенов уже прошел врачебно-летную комиссию и сейчас находится на обучении. Подрабатывать таксистом он перестал. Об этом E1.RU рассказала супруга пилота Анна Семенова.

— Врачебную комиссию он прошел, для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс. Каждый день как штык он в офисе «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге — с 8 до 17 часов. Там огромный список того, что ему нужно сдать и пройти, так что я не знаю, когда это всё закончится, — поделилась Анна Семенова.

Эдуард Семенов родился 7 мая 1967 года в рабочей семье в Верхней Пышме. Он в 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. В 1987–1993 годах учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В компании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года. Вместе с женой воспитывает троих детей.

Первое интервью жены Эдуарда Семенова

В отличие от своего коллеги, командир воздушного судна Сергей Белов прошел собеседование на должность пилота во вьетнамской авиакомпании, так что он будет работать за границей, сообщает «Московский комсомолец». Из «Уральских авиалиний» он уволился еще в апреле.

Всё о происшествии в пшеничном поле мы собрали в этом видео

Напомним, после аварийной посадки в пшеничном поле самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск, пилотов отстранили от полетов и отправили в неоплачиваемый отпуск, а бортпроводники вернулись на рейсы в ноябре. Несколько месяцев назад жена Эдуарда Семенова рассказывала, что ее супруг вынужден был браться за любую подработку, чтобы прокормить семью. Например, он на некоторое время стал таксистом.

Кстати, Airbus A320, совершивший экстренную посадку, всё еще стоит в поле. Уже несколько месяцев перевозчик оплачивает аренду земли.

Все новости по теме мы собираем в специальном разделе.

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Самолет Уральские авиалинии Полет Пшеничное поле Пилот Работа Комиссия
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Комментарии
27
267039456
24 июля 2024, 15:55
Срочно нужно готовить поле! Я верю в него!
варенник
24 июля 2024, 16:09
летчик-хулиган Имея аварию на борту садиться надо а аэропорту, где есть диспетчерская, радиосистемы посадки, твёрдая бетонка, пожарная часть, медики и легко добраться другим сервисным службам, а не лететь черти куда и брякаться в поле, где никаких сервисных служб, способных обеспечить безопасную посадку аварийного самолета нет. И да, врут все про гидросистему.
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