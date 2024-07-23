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Происшествия «Утром тела еще были на обочине»: что происходило на месте страшного ДТП с погибшими в Новосибирской области

«Утром тела еще были на обочине»: что происходило на месте страшного ДТП с погибшими в Новосибирской области

Водители останавливались, чтобы помочь

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1 комментарий
ДТП произошло поздним вечером 22 июля

Жёсткое ДТП в Новосибирском районе унесло жизни четырех человек и оставило в тяжелом состоянии девятилетнюю девочку. Очевидцы рассказали НГС подробности трагедии.

Авария произошла поздним вечером 22 июля на 33-м километре автодороги К-17Р. В результате ДТП погибли четыре человека. 9-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

Сибирячка Елена сообщила, что проезжала мимо места аварии примерно в 06:00.

— Аварию к тому моменту ещё не разгребли — жуткое зрелище, куча вещей разбросано, машина в кювете, видимо, распиливали её. Тела ещё были на обочине, — отметила сибирячка.

Читательница НГС Анастасия рассказала, что не была свидетелем непосредственно ДТП, но видела, что множество автомобилей с неравнодушными людьми останавливались на месте трагедии, чтобы помочь.

Напомним, что водитель легковушки Chevrolet Cobalt двигался из Новосибирска в направлении Ордынского, когда столкнулся с попутным эвакуатором Hyundai. В результате столкновения легковой автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Chevrolet и трое его пассажиров — две женщины 33 и 42 лет, а также мужчина около 30 лет. Единственной выжившей стала 9-летняя девочка, которая была экстренно доставлена в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции рассказали, что подробности ДТП выясняются.

Корреспондент НГС связался с областным министерством здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавшей девочки. В ведомстве не ответили, сославшись на медицинскую тайну.

Если вы стали очевидцем этой аварии или знаете, кто ехал в автомобиле Toyota, то сообщите об этом в редакцию НГС.
Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС сообщал, что два человека погибли в аварии на Чуйском тракте. Там опрокинулся микроавтобус.

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Комментарии
1
Гость
23 июля 2024, 14:37
20-летний водитель зато успел везде
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