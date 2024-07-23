«Утром тела еще были на обочине»: что происходило на месте страшного ДТП с погибшими в Новосибирской области

ДТП произошло поздним вечером 22 июля Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











Жёсткое ДТП в Новосибирском районе унесло жизни четырех человек и оставило в тяжелом состоянии девятилетнюю девочку. Очевидцы рассказали НГС подробности трагедии.



Авария произошла поздним вечером 22 июля на 33-м километре автодороги К-17Р. В результате ДТП погибли четыре человека. 9-летнюю девочку госпитализировали в больницу.



Сибирячка Елена сообщила, что проезжала мимо места аварии примерно в 06:00.



— Аварию к тому моменту ещё не разгребли — жуткое зрелище, куча вещей разбросано, машина в кювете, видимо, распиливали её. Тела ещё были на обочине, — отметила сибирячка.



Читательница НГС Анастасия рассказала, что не была свидетелем непосредственно ДТП, но видела, что множество автомобилей с неравнодушными людьми останавливались на месте трагедии, чтобы помочь.



Напомним, что водитель легковушки Chevrolet Cobalt двигался из Новосибирска в направлении Ордынского, когда столкнулся с попутным эвакуатором Hyundai. В результате столкновения легковой автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Chevrolet и трое его пассажиров — две женщины 33 и 42 лет, а также мужчина около 30 лет. Единственной выжившей стала 9-летняя девочка, которая была экстренно доставлена в больницу.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции рассказали, что подробности ДТП выясняются.



Корреспондент НГС связался с областным министерством здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавшей девочки. В ведомстве не ответили, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее НГС сообщал, что два человека погибли в аварии на Чуйском тракте. Там опрокинулся микроавтобус.

