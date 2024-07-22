Опрокинулся микроавтобус: три человека погибли в аварии на Чуйском тракте

Пять человек получили травмы Источник: МЧС Республики Алтай, Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай на Чуйском тракте микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате погибли три человека, пятеро получили травмы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщили, что авария произошла в Кош-Агачском районе утром 22 июля, на 853-м километре трассы.



— По предварительной информации 5 человек травмировано, из них 1 ребенок, погибло 3 человека (граждане Монголии), — пишет МЧС.

В 09:00 на место происшествия направили силы и средства пожарной части из села Кош-Агач. Работа на месте инцидента продолжается.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области пять человек получили травмы в результате ДТП. Оно произошло в Тогучинском районе.

