НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-в.

 741мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Как сибирячка с виолончелью зарабатывает в Лондоне

Ушел от следствия на СВО
Новосибирск ведет соцсети
Реконструкция завода в центре
Июльфест в Новосибирске
Сибирячка покоряет Лондон
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Опрокинулся микроавтобус: три человека погибли в аварии на Чуйском тракте

Опрокинулся микроавтобус: три человека погибли в аварии на Чуйском тракте

ДТП произошло в Республике Алтай

1 641
4 комментария
Пять человек получили травмы

В Республике Алтай на Чуйском тракте микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате погибли три человека, пятеро получили травмы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай сообщили, что авария произошла в Кош-Агачском районе утром 22 июля, на 853-м километре трассы.

— По предварительной информации 5 человек травмировано, из них 1 ребенок, погибло 3 человека (граждане Монголии), — пишет МЧС.

В 09:00 на место происшествия направили силы и средства пожарной части из села Кош-Агач. Работа на месте инцидента продолжается.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области пять человек получили травмы в результате ДТП. Оно произошло в Тогучинском районе.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ЧП ДТП Республика Алтай Смертельная авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
22 июля 2024, 12:44
Идут две тетки с сенокоса. Проносится мимо мотоциклист без головы Ой это что кино что-ли. сымают? Ты косу то поверни в другую сторону
Гость
22 июля 2024, 12:39
Водитель частник? Была лицензия у него ? Когда уже наведут порядок на дорогах страны?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Тимыч,43

Анютка,29

София,33

VLAD,35

Ден,31

Денис,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление