«Травмы получили пять человек»: стали известны подробности ДТП на новосибирской трассе

В Новосибирской области пять человек получили травмы в результате ДТП. Среди пострадавших оказалась 9-летняя девочка.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 21 июля. Авария произошла около 12:00 часов в Тогучинском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Кадиллак GNT» двигался по дороге К-19Р, и в районе 58 километра при обгоне допустил столкновение с машиной «Рено Логан».
Автомобиль ехал по трассе во встречном направлении, им управлял 52-летний водитель.
— В результате автоаварии травмы получили 5 человек: оба водителя, двое пассажиров «Рено» — женщина 1974 года рождения и девочка 2015 года рождения, а также пассажир «Кадиллака» — мужчина 1973 года рождения, — сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.
20 июля в Новосибирске автомобиль влетел в столб. В результате аварии погиб водитель.