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Происшествия «Травмы получили пять человек»: стали известны подробности ДТП на новосибирской трассе

«Травмы получили пять человек»: стали известны подробности ДТП на новосибирской трассе

Инцидент случился в Тогучинском районе

940
4 комментария
Авария произошла в Тогучинском районе

В Новосибирской области пять человек получили травмы в результате ДТП. Среди пострадавших оказалась 9-летняя девочка.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 21 июля. Авария произошла около 12:00 часов в Тогучинском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Кадиллак GNT» двигался по дороге К-19Р, и в районе 58 километра при обгоне допустил столкновение с машиной «Рено Логан».

Автомобиль ехал по трассе во встречном направлении, им управлял 52-летний водитель.

— В результате автоаварии травмы получили 5 человек: оба водителя, двое пассажиров «Рено» — женщина 1974 года рождения и девочка 2015 года рождения, а также пассажир «Кадиллака» — мужчина 1973 года рождения, — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.

20 июля в Новосибирске автомобиль влетел в столб. В результате аварии погиб водитель.

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Комментарии
4
274502334
21 июля 2024, 19:26
И вновь 52-х летний...
JUK54
21 июля 2024, 19:26
Выход один, для сохранения популяции необходимо перестать ремонтировать асфальт. Покрытие не должно позволять двигаться быстрее 30-35 км/ч!
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