«Травмы получили пять человек»: стали известны подробности ДТП на новосибирской трассе

Авария произошла в Тогучинском районе Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирской области пять человек получили травмы в результате ДТП. Среди пострадавших оказалась 9-летняя девочка.



Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона 21 июля. Авария произошла около 12:00 часов в Тогучинском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Кадиллак GNT» двигался по дороге К-19Р, и в районе 58 километра при обгоне допустил столкновение с машиной «Рено Логан».



Автомобиль ехал по трассе во встречном направлении, им управлял 52-летний водитель.



— В результате автоаварии травмы получили 5 человек: оба водителя, двое пассажиров «Рено» — женщина 1974 года рождения и девочка 2015 года рождения, а также пассажир «Кадиллака» — мужчина 1973 года рождения, — сообщили в ведомстве.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.

