«На месте медики и ГАИ»: на новосибирской трассе столкнулись две машины

В Новосибирской области 21 июля произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке дороги столкнулись два автомобиля.
В сообщении сказано, что инцидент случился на Ленинск-Кузнецкой трассе возле села Карпысак Тогучинского района. Место ДТП сфотографировали очевидцы.
— В ДТП не обошлось без пострадавших, на месте работают медики и сотрудники ГАИ, — заявили в телеграм-канале.
По данным соцсетей, на дороге столкнулись автомобили Cadillac SRX и Renault Logan. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.
Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, на участке трассы отсутствуют пробки.
Накануне в Новосибирске столкнулись два автомобиля. После ДТП один из них перевернулся на дороге.