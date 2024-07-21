«На месте медики и ГАИ»: на новосибирской трассе столкнулись две машины

Место ДТП сфотографировали очевидцы Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирской области 21 июля произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке дороги столкнулись два автомобиля.



В сообщении сказано, что инцидент случился на Ленинск-Кузнецкой трассе возле села Карпысак Тогучинского района. Место ДТП сфотографировали очевидцы.



— В ДТП не обошлось без пострадавших, на месте работают медики и сотрудники ГАИ, — заявили в телеграм-канале.



По данным соцсетей, на дороге столкнулись автомобили Cadillac SRX и Renault Logan. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.



Информация о ДТП появилась на сайте «Яндекс.Карты» Источник: «Яндекс.Карты»











Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, на участке трассы отсутствуют пробки.