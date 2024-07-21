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Происшествия «На месте медики и ГАИ»: на новосибирской трассе столкнулись две машины

«На месте медики и ГАИ»: на новосибирской трассе столкнулись две машины

ДТП случилось вблизи села Карпысак

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8 комментариев
Место ДТП сфотографировали очевидцы

В Новосибирской области 21 июля произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке дороги столкнулись два автомобиля.

В сообщении сказано, что инцидент случился на Ленинск-Кузнецкой трассе возле села Карпысак Тогучинского района. Место ДТП сфотографировали очевидцы.

— В ДТП не обошлось без пострадавших, на месте работают медики и сотрудники ГАИ, — заявили в телеграм-канале.

По данным соцсетей, на дороге столкнулись автомобили Cadillac SRX и Renault Logan. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.

Информация о ДТП появилась на сайте «Яндекс.Карты»

Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте «Яндекс.Карты». По информации сервиса, на участке трассы отсутствуют пробки.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете подробности происшествия, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Накануне в Новосибирске столкнулись два автомобиля. После ДТП один из них перевернулся на дороге.

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ДТП Авария Госавтоинспекция Новосибирская область
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Комментарии
8
274502334
21 июля 2024, 17:08
Кадиллак победил? :-/
Гость
21 июля 2024, 17:29
Мировые СМИ- в Новосибирске девушка сиганула с 13- этажа упав на траву и немного полежав поднялась и ушла- и кто знает где это у нас молчок
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