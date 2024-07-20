Машина с детьми перевернулась на крышу после ДТП на Станиславкого — видео с места аварии

ДТП случилось в Ленинском районе Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











Днем 20 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии в медучреждение попали женщина, а также мальчик с девочкой 5 и 6 лет, сообщили в городской Госавтоинспекции.



Авария произошла в 16:00 часов на улице Станиславского в Ленинском районе. По данным ведомства, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А4», двигался по дороге со стороны Пархоменко в направлении Широкой.



Напротив дома №1 по улице Станиславского при совершении маневра перестроения из левой полосы в правую машина столкнулась с попутно движущимся автомобилем «Шевроле Круз» — им управлял 34-летний водитель. После этого «Шевроле» опрокинулось.

Место аварии сняли на видео Источник: Госавтоинспекция Новосибирска

— В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров автомобиля «Шевроле» — женщина 1989 года рождения, мальчик 2019 года рождения, девочка 2018 года рождения, — сказано в сообщении. — Дети перевозились в детских удерживающих устройствах.



Уточняется, что на месте ДТП работает наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.



Ночью 20 июля в Новосибирской области водитель на машине насмерть сбил пешехода, который шел не по зебре. Авария произошла в Тогучинском районе.

