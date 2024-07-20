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Происшествия Машина с детьми перевернулась на крышу после ДТП на Станиславкого — видео с места аварии

Машина с детьми перевернулась на крышу после ДТП на Станиславкого — видео с места аварии

В больницу доставили трех человек, в том числе 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку

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8 комментариев
ДТП случилось в Ленинском районе

Днем 20 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии в медучреждение попали женщина, а также мальчик с девочкой 5 и 6 лет, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:00 часов на улице Станиславского в Ленинском районе. По данным ведомства, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А4», двигался по дороге со стороны Пархоменко в направлении Широкой.

Напротив дома №1 по улице Станиславского при совершении маневра перестроения из левой полосы в правую машина столкнулась с попутно движущимся автомобилем «Шевроле Круз» — им управлял 34-летний водитель. После этого «Шевроле» опрокинулось.

Место аварии сняли на видео

— В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены трое пассажиров автомобиля «Шевроле» — женщина 1989 года рождения, мальчик 2019 года рождения, девочка 2018 года рождения, — сказано в сообщении. — Дети перевозились в детских удерживающих устройствах.

Уточняется, что на месте ДТП работает наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ночью 20 июля в Новосибирской области водитель на машине насмерть сбил пешехода, который шел не по зебре. Авария произошла в Тогучинском районе.

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ДТП Авария Новосибирск Госавтоинспекция
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Комментарии
8
281705522
20 июля 2024, 18:21
Видела эту аварию. Дети вроде постарше. Были живы и здоровы, просто напуганы и в шоке. Их мать , вроде, ещё и беременна. Очевидцы помогали вытаскивать, и парни из той белой Ауди. Очень скоро подлетели машины Росгвардии, ГАИ и три скорые. Молодцы. Пострадавшим скорее прийти в себя и без последствий.
Александра Набеевна Беккель
20 июля 2024, 18:37
Службам всем спасибо! Так быстро приехали все, ничиная от рос гвардии до следователей
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