«Машина разбита в хлам»: автомобилист выехал на встречку и влетел в столб на улице Ватутина — видео

ДТП произошло утром Источник: Валерия Кучинская, Дядя Бородач Сибирский / 2ГИС











В Новосибирске на улице Ватутина Renault Duster влетел в столб. По словам очевидцев, водитель погиб.

Авария произошла утром 20 июля на улице Ватутина возле остановки «Тульский мост». Как рассказали НГС очевидцы, автомобиль вылетел на встречку и врезался в столб.

— Водитель выехал на встречку, врезался в столб, погиб. Машина в хлам, перед искорежен, просто ужас. Сейчас на месте работают три экипажа ГАИ, — поделился очевидец.

Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на кадрах видно, что на месте также работают пожарные, спасатели разрезают автомобиль.

— Тоже видел этот ужас, ехал на 96-м автобусе. Пожарные, скорая и полиция были. Машина в хлам разбита. Водитель лежал на траве, похоже, труп, потому что ему не отказывалась на тот момент помощь, — поделился в комментариях читатель.

Источник: телеграм-канале «АСТ-54 Black»

Судя по данным 2ГИС, из-за аварии на улице Ватутина в сторону улицы Немировича-Данченко образовалась пробка, затор тянется от съездов с Бугринского моста. Права полоса перекрыта.



Вчера в микрорайоне Весенний Первомайского района автобус врезался в столб. Водитель хотел увернуться от столкновения на перекрестке и потерял управление.