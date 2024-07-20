НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

зап.

 740мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Газовики раскрыли новые детали ЧП на Линейной

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Разоблачили мифы об имплантах
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Происшествия «Машина разбита в хлам»: автомобилист выехал на встречку и влетел в столб на улице Ватутина — видео

«Машина разбита в хлам»: автомобилист выехал на встречку и влетел в столб на улице Ватутина — видео

Очевидцы аварии сообщают, что мужчина погиб

3 006
13 комментариев
ДТП произошло утром

В Новосибирске на улице Ватутина Renault Duster влетел в столб. По словам очевидцев, водитель погиб.

Авария произошла утром 20 июля на улице Ватутина возле остановки «Тульский мост». Как рассказали НГС очевидцы, автомобиль вылетел на встречку и врезался в столб.

— Водитель выехал на встречку, врезался в столб, погиб. Машина в хлам, перед искорежен, просто ужас. Сейчас на месте работают три экипажа ГАИ, — поделился очевидец.

Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на кадрах видно, что на месте также работают пожарные, спасатели разрезают автомобиль.

— Тоже видел этот ужас, ехал на 96-м автобусе. Пожарные, скорая и полиция были. Машина в хлам разбита. Водитель лежал на траве, похоже, труп, потому что ему не отказывалась на тот момент помощь, — поделился в комментариях читатель.

Судя по данным 2ГИС, из-за аварии на улице Ватутина в сторону улицы Немировича-Данченко образовалась пробка, затор тянется от съездов с Бугринского моста. Права полоса перекрыта.

Если вам что-либо известно об аварии, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Вчера в микрорайоне Весенний Первомайского района автобус врезался в столб. Водитель хотел увернуться от столкновения на перекрестке и потерял управление.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП Машина Столб
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
274444392
20 июля 2024, 10:42
По вчерашней статистики ГИБДД аварий стало меньше и пьяных по сравнению с прошлым годом. Статистика эт святое её нельзя портить.
Почётный гражданин Левосибирска
20 июля 2024, 10:50
Может, в столб врезался уже труп? Сколько уже было случаев смерти за рулем.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Семён,33

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление