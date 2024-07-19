«Сидим без света больше суток»: в Октябрьском районе нет электричества — повреждена кабельная линия

Свет в домах исчез 18 июля в 19:30 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Октябрьского района Новосибирска сообщили, что больше суток сидят без электричества. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Ксения.



По словам девушки, сейчас без света находится ЖК «Ключевой» на улице Кирова, а также прилегающий частный сектор.



— Отключили свет вчера в 19:30 и до сих пор нет. От Кирова, 346 и дальше частные дома. Нет света — соответственно не работает газовый котел — нет горячей воды. У многих электрические плиты. Ни приготовить, ни разогреть воду, ничего, — рассказала НГС девушка.



В пресс-службе «Россети Новосибирск» сообщили, что повреждение кабельной ЛЭП произошло в ночь на 19 июля, но не в сетях компании. Тем не менее, ее персонал присоединился к поиску поврежденного кабеля, из-за которого люди остались без доступа к благам цивилизации. В течение дня в Октябрьском районе работал передвижной генератор, который частично давал электричество потребителям.



На месте ЧП работают 4 бригады «Россетей Новосибирск», которые ищут место повреждения — оно находится на сложном ландшафтном участке. Ведется проработка схемы ремонта.



По данным муниципального портала Новосибирска, в Октябрьском районе Новосибирска под отключения попали 20 домов, свет планируют вернуть к 23:55.

