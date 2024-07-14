Без электричества зоопарк и жилые дома: в Заельцовском районе отключили свет — повреждена кабельная линия

Энергетики ведут поиск места повреждения кабеля Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











14 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошло отключение света. Как сообщили в телеграм-канале АО «РЭС», без электроснабжения остались зоопарк, несколько частных и многоквартирных домов.

По информации специалистов, в городе случилось повреждение кабельной линии электропередачи. Свет пропал в четырех многоквартирных домах по улице Стасова и нескольких частных на улице 2-я Ельцовка. Общая численность населения составляет около 270 человек.



— На место происшествия незамедлительно прибыли 3 бригады «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») и спецтехника, — сказано в сообщении. — Дополнительно мы направили генератор, чтобы обеспечить электроснабжение зоопарка на время проведения работ.



Уточняется, что энергетики ведут поиск места повреждения кабеля, они привлекли специализированную лабораторию с оборудованием. После этого сотрудники проведут земельные работы — это обеспечит доступ к ремонту необходимого участка.



— По предварительным прогнозам восстановить электроснабжение удастся к 03:00 ночи, но мы делаем все возможное для скорейшего устранения аварии, — заявили в телеграм-канале.

