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Происшествия Без электричества зоопарк и жилые дома: в Заельцовском районе отключили свет — повреждена кабельная линия

Без электричества зоопарк и жилые дома: в Заельцовском районе отключили свет — повреждена кабельная линия

Восстановить электроснабжение планируется к 3 часам ночи

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9 комментариев
Энергетики ведут поиск места повреждения кабеля

14 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошло отключение света. Как сообщили в телеграм-канале АО «РЭС», без электроснабжения остались зоопарк, несколько частных и многоквартирных домов.

По информации специалистов, в городе случилось повреждение кабельной линии электропередачи. Свет пропал в четырех многоквартирных домах по улице Стасова и нескольких частных на улице 2-я Ельцовка. Общая численность населения составляет около 270 человек.

— На место происшествия незамедлительно прибыли 3 бригады «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») и спецтехника, — сказано в сообщении. — Дополнительно мы направили генератор, чтобы обеспечить электроснабжение зоопарка на время проведения работ.

Уточняется, что энергетики ведут поиск места повреждения кабеля, они привлекли специализированную лабораторию с оборудованием. После этого сотрудники проведут земельные работы — это обеспечит доступ к ремонту необходимого участка.

— По предварительным прогнозам восстановить электроснабжение удастся к 03:00 ночи, но мы делаем все возможное для скорейшего устранения аварии, — заявили в телеграм-канале.

Несколько дней назад в Новосибирске начался очередной этап испытаний на теплосетях. Из-за этого в Ленинском районе в жилых комплексах отключили горячую воду.

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РЭС Зоопарк Новосибирск Отключение света Аварийное отключение
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Комментарии
12
diver
14 июля 2024, 19:37
Кто-то майнинговую ферму подключил
отец Кабани
14 июля 2024, 19:22
Соединённые штаты Америки страна великих возможностей. Любой гражданин США имеет возможность пальнуть в своего президента.
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