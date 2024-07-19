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Происшествия Повреждены линии связи: авария с автобусом на Весеннем лишила интернета абонентов «Сибирских сетей»

Повреждены линии связи: авария с автобусом на Весеннем лишила интернета абонентов «Сибирских сетей»

Инженеры компании пытаются восстановить доступ абонентов к Сети

1 435
10 комментариев
Точные сроки восстановления доступа в интернет и к телевидению пока неизвестны

В Новосибирске абоненты оператора «Сибирские сети» лишились доступа в интернет из-за автобуса, который врезался в столб в Первомайском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Сибирских сетей» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В компании сообщили, что также фиксируют у абонентов перебои с доступом к кабельному телевидению.

— В результате инцидента на улице Первомайской, где автобус снес две световые опоры, были повреждены линии связи. Это привело к перебоям в работе операторов связи, — говорится в сообщении компании.

Сейчас инженеры «Сибирских сетей» работают над устранением проблемы и восстановлением нормальной работы своих сетей.

Авария с заказным автобусом произошла в микрорайоне Весенний. Водитель пытался уйти от столкновения с другой машиной, но потерял управление, инцидент попал на видео.

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Новосибирск Авария ДТП Сбой связи Сибирские сети
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Комментарии
10
NYF
19 июля 2024, 19:34
Не нужно "сопли" свои по столбам развешивать. Добро пожаловать в кабельную канализацию
Марго. Вредная
19 июля 2024, 19:43
Лишить интернета стоит трехрублёвых местных троллеботов. Всё равно от них пользы никакой нет.
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