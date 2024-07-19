Повреждены линии связи: авария с автобусом на Весеннем лишила интернета абонентов «Сибирских сетей»

Точные сроки восстановления доступа в интернет и к телевидению пока неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске абоненты оператора «Сибирские сети» лишились доступа в интернет из-за автобуса, который врезался в столб в Первомайском районе. Об этом сообщила пресс-служба «Сибирских сетей» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



В компании сообщили, что также фиксируют у абонентов перебои с доступом к кабельному телевидению.



— В результате инцидента на улице Первомайской, где автобус снес две световые опоры, были повреждены линии связи. Это привело к перебоям в работе операторов связи, — говорится в сообщении компании.



Сейчас инженеры «Сибирских сетей» работают над устранением проблемы и восстановлением нормальной работы своих сетей.

