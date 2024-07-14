«Одна из машин улетела в кювет»: на Немировича-Данченко произошло ДТП

ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших



Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











Вечером 14 июля на левом берегу Новосибирска произошла авария. Судя по кадрам, которые опубликовали в соцсетях, в результате ДТП автомобиль съехал в кювет.



Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков, инцидент произошел на улице Немировича-Данченко вблизи Станиславского жилмассива. Очевидцы сняли место ДТП на видео.



— Одна из машин улетела в кювет, — сказано в сообщении.



Телеграм-канал «АСТ-54 Black» уточняет, что в городе произошло ДТП с участием двух машин. В отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — уточнили в ведомстве.

По данным 2ГИС, на Немировича-Данченко образовалась пробка Источник: 2ГИС











Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на улице Немировича-Данченко образовалась пробка.