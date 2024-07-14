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Происшествия «Одна из машин улетела в кювет»: на Немировича-Данченко произошло ДТП

«Одна из машин улетела в кювет»: на Немировича-Данченко произошло ДТП

По данным Госавтоинспекции, никто не пострадал

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1 комментарий
ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших

Вечером 14 июля на левом берегу Новосибирска произошла авария. Судя по кадрам, которые опубликовали в соцсетях, в результате ДТП автомобиль съехал в кювет.

Как сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков, инцидент произошел на улице Немировича-Данченко вблизи Станиславского жилмассива. Очевидцы сняли место ДТП на видео.

— Одна из машин улетела в кювет, — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» уточняет, что в городе произошло ДТП с участием двух машин. В отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — уточнили в ведомстве.

По данным 2ГИС, на Немировича-Данченко образовалась пробка

Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на улице Немировича-Данченко образовалась пробка.

Накануне в Новосибирске два человека пострадали в ДТП. Водитель автомобиля BMW протаранил семь припаркованных машин на Красном проспекте.

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Комментарии
1
Гость
14 июля 2024, 21:44
опять приезжие наркоманы?
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