«Четверо были на корме»: в Геленджике затонула яхта —пропала жительница Новосибирска

Инцидент случился 7 июля Источник: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ











В Краснодарском крае ищут женщину, пропавшую после того, как в Геленджике затонула спортивная парусная яхта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.



Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля в акватории Черного моря. Как сообщили НГС в пресс-службе ведомства, пропавшая из Новосибирска.



— Днем 7 июля поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне «мх700», произошло затопление указанного судна в акватории Черного моря в пределах города Геленджика, — сказано на сайте ведомства.



Уточняется, что при выполнение поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек, ведутся поиски пропавшей женщины-пассажирки. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В телеграм-канале МЧС России уточняется, что девушке 31 год, инцидент случился в районе Геленджикской бухты.

Троих пассажиров из воды вытащили очевидцы Источник: МЧС России, телеграм-канал

— Четверо пассажиров во время бедствия были на корме в спасжилетах. Троих из воды вытащили очевидцы с проходящих мимо судов, — сообщили в ведомстве.

