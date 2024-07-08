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Происшествия «Четверо были на корме»: в Геленджике затонула яхта —пропала жительница Новосибирска

«Четверо были на корме»: в Геленджике затонула яхта —пропала жительница Новосибирска

Из-за происшествия возбуждено уголовное дело

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11 комментариев
Инцидент случился 7 июля

В Краснодарском крае ищут женщину, пропавшую после того, как в Геленджике затонула спортивная парусная яхта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля в акватории Черного моря. Как сообщили НГС в пресс-службе ведомства, пропавшая из Новосибирска.

— Днем 7 июля поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне «мх700», произошло затопление указанного судна в акватории Черного моря в пределах города Геленджика, — сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что при выполнение поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек, ведутся поиски пропавшей женщины-пассажирки. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В телеграм-канале МЧС России уточняется, что девушке 31 год, инцидент случился в районе Геленджикской бухты.

Троих пассажиров из воды вытащили очевидцы

— Четверо пассажиров во время бедствия были на корме в спасжилетах. Троих из воды вытащили очевидцы с проходящих мимо судов, — сообщили в ведомстве.

В середине июня в Новосибирске на реке столкнулись маломерное судно и баржа. В результате происшествия погибла женщина.

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Комментарии
13
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 23:16
Выбирайте мужикофф мудро
Красивая.
8 июля 2024, 23:14
Ужос та какой!!!! Пострадавшим необходимо провести - "вскрытие черепа"!!!
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