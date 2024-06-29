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Происшествия Не уступил дорогу: 14-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Kia в Новосибирске

Не уступил дорогу: 14-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Kia в Новосибирске

Инцидент произошел в частном секторе Первомайского района

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6 комментариев
Пострадавшего подростка доставили в больницу

В Первомайском районе Новосибирска 14-летний мальчик на питбайке попал в больницу после столкновения с Kia Rio. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Авария произошла в 16:10 в субботу, 29 июня. Ребенок ехал на питбайке и, выезжая со второстепенной дороги, врезался в иномарку, которой управлял 39-летний новосибирец.

В результате пострадал 14-летний водитель питбайка. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.

На месте происшествия работает наряд ДПС, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне на улице Немировича-Данченко иномарка сбила 60-летнюю женщину. Пострадавшая перебегала дорогу на красный свет светофора.

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Новосибирск ГАИ ДТП Ребенок
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Комментарии
6
ПРО
29 июня 2024, 18:51
пострадавший тут водитель авто!
Директор Завода (Ржака)
29 июня 2024, 18:53
Бездельник на тройки окончил учебный год и пошел пакостить все лето....
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