Не уступил дорогу: 14-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Kia в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска 14-летний мальчик на питбайке попал в больницу после столкновения с Kia Rio. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Авария произошла в 16:10 в субботу, 29 июня. Ребенок ехал на питбайке и, выезжая со второстепенной дороги, врезался в иномарку, которой управлял 39-летний новосибирец.
В результате пострадал 14-летний водитель питбайка. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.
На месте происшествия работает наряд ДПС, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне на улице Немировича-Данченко иномарка сбила 60-летнюю женщину. Пострадавшая перебегала дорогу на красный свет светофора.