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Происшествия Перебегала дорогу: Daihatsu сбила женщину на пешеходном переходе у Областной больницы в Новосибирске

Перебегала дорогу: Daihatsu сбила женщину на пешеходном переходе у Областной больницы в Новосибирске

Авария произошла на улице Немировича-Данченко

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7 комментариев
Пострадавшей женщине 60 лет, ее доставили в больницу

В Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко водитель автомобиля Daihatsu Move сбила женщину, которая переходила дорогу по переходному переходу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла около 16 часов в пятницу, 28 июня.

— На улице Немировича-Данченко перед Областной больницей водитель компактного автомобиля Daihatsu Move сбил женщину в зоне пешеходного перехода, — говорится в сообщении в канале.

На место происшествия также прибыл автомобиль скорой помощи, который госпитализировал пострадавшую.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что за рулем иномарки находилась 26-летняя женщина, которая двигалась в сторону улицы Ватутина. В пути она сбила женщину-пешехода 60 лет, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, характер ее травм уточняется.

На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне на трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали два человека.

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Комментарии
7
Barmaleя
28 июня 2024, 19:05
И опять: что за облезлая разметка? Зебра-невидимка. Краски нет? Краска есть, а вот совести и ответственности - ни боже мой.
Гость
28 июня 2024, 19:03
Иной не привыкать, её часто сбивают.
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