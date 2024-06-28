Перебегала дорогу: Daihatsu сбила женщину на пешеходном переходе у Областной больницы в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко водитель автомобиля Daihatsu Move сбила женщину, которая переходила дорогу по переходному переходу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Авария произошла около 16 часов в пятницу, 28 июня.
— На улице Немировича-Данченко перед Областной больницей водитель компактного автомобиля Daihatsu Move сбил женщину в зоне пешеходного перехода, — говорится в сообщении в канале.
На место происшествия также прибыл автомобиль скорой помощи, который госпитализировал пострадавшую.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что за рулем иномарки находилась 26-летняя женщина, которая двигалась в сторону улицы Ватутина. В пути она сбила женщину-пешехода 60 лет, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, характер ее травм уточняется.
На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Накануне на трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали два человека.