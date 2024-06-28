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Происшествия эксклюзив «Ночью никогда не ходит»: под Новосибирском пропала 17-летняя девушка

«Ночью никогда не ходит»: под Новосибирском пропала 17-летняя девушка

Екатерина Баяндина ушла из дома в Искитиме 27 июня

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6 комментариев
28 июня девушку видели в микрорайоне Индустриальный Искитима

В Искитиме пропала 17-летняя Екатерина Баяндина. Как рассказала НГС мама девушки Мария, ранее она не уходила из дома и всегда оставалась на связи с родными.

Девушка ушла из дома накануне, 27 июня.

— Ушла из дома в 6 часов вечера одна. Ушла с улицы Заводской. Она всегда звонит, если что, ночью никогда не ходит. И зимой, и летом она в 8–9 вечера уже дома, раньше не пропадала, — рассказала корреспонденту НГС Мария.

По словам женщины, сегодня, 28 июня, девушку видели в микрорайоне Индустриальный Искитима, но пока она не вернулась домой.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серо-зеленые. Во что была одета пропавшая Екатерина Баяндина в день исчезновения — неизвестно.

Корреспондент НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности поисков девушки. На момент публикации новости информация не поступила.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или +7 996 544 12 53.

Ранее в Новосибирской области пропала 29-летняя девушка. Она вышла из своего дома в магазин и не вернулась.

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Комментарии
6
267039456
28 июня 2024, 18:23
Надеюсь, что просто выросла.
Фродо Бэггинс
28 июня 2024, 18:21
обряд инициации
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