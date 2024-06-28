«Ночью никогда не ходит»: под Новосибирском пропала 17-летняя девушка

28 июня девушку видели в микрорайоне Индустриальный Искитима Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «Подслушано в Искитиме», vk.com











В Искитиме пропала 17-летняя Екатерина Баяндина. Как рассказала НГС мама девушки Мария, ранее она не уходила из дома и всегда оставалась на связи с родными.



Девушка ушла из дома накануне, 27 июня.



— Ушла из дома в 6 часов вечера одна. Ушла с улицы Заводской. Она всегда звонит, если что, ночью никогда не ходит. И зимой, и летом она в 8–9 вечера уже дома, раньше не пропадала, — рассказала корреспонденту НГС Мария.



По словам женщины, сегодня, 28 июня, девушку видели в микрорайоне Индустриальный Искитима, но пока она не вернулась домой.



Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серо-зеленые. Во что была одета пропавшая Екатерина Баяндина в день исчезновения — неизвестно.



Корреспондент НГС также обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности поисков девушки. На момент публикации новости информация не поступила.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или +7 996 544 12 53.

