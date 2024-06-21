НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

ю-в.

 741мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

«Услышали выстрелы»: сибирячка заявила о конфликте

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Забирают долгострой на Маркса
Баттл Сибири и Урала
Бомбилы жгут конкурентов
Последние квартиры в ипотеку
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Происшествия Под Новосибирском пропала молодая девушка — она исчезла пять дней назад

Под Новосибирском пропала молодая девушка — она исчезла пять дней назад

Местонахождение сибирячки неизвестно с 17 июня

1 377
9 комментариев
С 17 июня 2024 года ее местонахождение неизвестно

В Новосибирской области ищут 29-летнюю Анастасию Кузнецову (Самуленис). Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте», девушка пропала в середине июня в дачном поселке Кудряшовский.

— С 17 июня 2024 года ее местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении.

Рост девушки составляет 158 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Сибирячка была одета в черную майку, зелено-черные шорты и розовые сланцы.

Накануне в Новосибирске пропала 8-летняя девочка. Позже ребенка нашли живым.

ПО ТЕМЕ
ЛизаАлерт Новосибирская область Пропал человек Поиск человека
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Вероника,  26

Татарка,  54

Anna,  38

Сергей,  62

Nata,  47

Егор,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление