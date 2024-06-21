Под Новосибирском пропала молодая девушка — она исчезла пять дней назад

В Новосибирской области ищут 29-летнюю Анастасию Кузнецову (Самуленис). Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте», девушка пропала в середине июня в дачном поселке Кудряшовский.
— С 17 июня 2024 года ее местонахождение неизвестно, — сказано в сообщении.
Рост девушки составляет 158 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Сибирячка была одета в черную майку, зелено-черные шорты и розовые сланцы.
Накануне в Новосибирске пропала 8-летняя девочка. Позже ребенка нашли живым.