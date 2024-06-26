Шторм и высокие волны: двое взрослых и дети застряли посреди воды на лодках — они не могли добраться до берега из-за ветра

Инцидент случился 25 июня Источник: ГУ МЧС России по НСО











В Новосибирске сотрудники МЧС помогли взрослым с детьми, которые оказались на лодках в воде во время непогоды. Они не могли добраться до берега из-за ветра — сообщение об этом поступило 25 июня на номер 112, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Инцидент произошел недалеко от пляжа «Звезда», на лодках находились двое взрослых и двое детей. На место выехали инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).



Подробности ситуации раскрыл старший государственный инспектор Приобского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Гуляев.



— По его словам, после патрулирования дежурному инспектору поступил звонок о том, что два гребных судна не могут добраться со стороны острова Тань-Вань до пляжа «Звезда» из-за шторма и высоких волн. Они были приблизительно высотой в 1 метр, — приводятся в сообщении слова специалиста.



Сотрудники ГИМС МЧС России оказались на месте через две минуты после поступившего звонка о происшествии. Они эвакуировали сибиряков и лодки, доставив на берег.

