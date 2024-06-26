НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +32

2 м/c,

южн.

 745мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

На Алтае полчища мошек атаковали заправку

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Происшествия Шторм и высокие волны: двое взрослых и дети застряли посреди воды на лодках — они не могли добраться до берега из-за ветра

Шторм и высокие волны: двое взрослых и дети застряли посреди воды на лодках — они не могли добраться до берега из-за ветра

На помощь сибирякам пришли сотрудники МЧС

2 039
6 комментариев
Инцидент случился 25 июня

В Новосибирске сотрудники МЧС помогли взрослым с детьми, которые оказались на лодках в воде во время непогоды. Они не могли добраться до берега из-за ветра — сообщение об этом поступило 25 июня на номер 112, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел недалеко от пляжа «Звезда», на лодках находились двое взрослых и двое детей. На место выехали инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Подробности ситуации раскрыл старший государственный инспектор Приобского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Гуляев.

— По его словам, после патрулирования дежурному инспектору поступил звонок о том, что два гребных судна не могут добраться со стороны острова Тань-Вань до пляжа «Звезда» из-за шторма и высоких волн. Они были приблизительно высотой в 1 метр, — приводятся в сообщении слова специалиста.

Сотрудники ГИМС МЧС России оказались на месте через две минуты после поступившего звонка о происшествии. Они эвакуировали сибиряков и лодки, доставив на берег.

Летом прошлого года житель Новосибирской области спас восьмилетнего мальчика на воде. Ветер отнес ребенка на надувной лодке вглубь озера.

ПО ТЕМЕ
МЧС Спасли Пляж Обь Непогода Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Smykson
26 июня 2024, 19:29
Это не двое детей и двое взрослых. Это двое детей и двое великовозрастных младенцев. Причем, "альтернативно-одарённых".
NaTaSHka
26 июня 2024, 19:37
Мне вот интересно, отдыхающие смотрят прогноз погоды и предупреждения? Или читать не умеют?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Рекомендуем
Знакомства

Котенок,  46

Natalya,  46

Olenka,  38

Константин,  33

Вячеслав,  53

Евгения,  47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление