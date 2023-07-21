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«Надувную лодку унесло за несколько секунд»: сибиряк спас 8-летнего мальчика на новосибирском озере

Мужчина проплыл более полукилометра до ребенка и назад

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Василий Неганов с 9 лет профессионально занимается плаванием

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В Новосибирской области на озере Свистуново 37-летний куйбышевец Василий Неганов спас 8-летнего мальчика. Многодетная семья приехала на отдых.

— 8-летний мальчик сел в детскую надувную лодку, а мать в это время складывала аккуратно их вещи на берегу. Буквально за несколько секунд ветер отнес лодку вглубь озера вместе с ребенком. Женщина начала плакать и звать на помощь, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы пытались доплыть до ребенка, но лодку унесло на полкилометра. Василий Неганов с 9 лет профессионально занимается плаванием и смог преодолеть такое расстояние.

— Когда я доплыл до мальчика, он сильно плакал от испуга. Я подцепил рукой лодку и потащил ее за собой, ребенок оставался в ней. На берегу передал его матери, а затем уже вернулся к своей семье, — цитируют мужчину в МЧС.

Ранее в Новосибирске автоинспекторы помогли добраться до больницы 5-летней девочке, которой стало плохо.

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