«Надувную лодку унесло за несколько секунд»: сибиряк спас 8-летнего мальчика на новосибирском озере

В Новосибирской области на озере Свистуново 37-летний куйбышевец Василий Неганов спас 8-летнего мальчика. Многодетная семья приехала на отдых.
— 8-летний мальчик сел в детскую надувную лодку, а мать в это время складывала аккуратно их вещи на берегу. Буквально за несколько секунд ветер отнес лодку вглубь озера вместе с ребенком. Женщина начала плакать и звать на помощь, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Очевидцы пытались доплыть до ребенка, но лодку унесло на полкилометра. Василий Неганов с 9 лет профессионально занимается плаванием и смог преодолеть такое расстояние.
— Когда я доплыл до мальчика, он сильно плакал от испуга. Я подцепил рукой лодку и потащил ее за собой, ребенок оставался в ней. На берегу передал его матери, а затем уже вернулся к своей семье, — цитируют мужчину в МЧС.
Ранее в Новосибирске автоинспекторы помогли добраться до больницы 5-летней девочке, которой стало плохо.