«Были боли в животе»: полицейские доставили 5-летнюю девочку до больницы сквозь пробку на Большевистской

В Новосибирске автоинспекторы помогли добраться до больницы 5-летней девочке, которой стало плохо. Инцидент произошел 14 июля около 21:00.
Инспекторам ДПС Александру Томбовцеву и Александру Кожемякину поступило сообщение из дежурной части о том, что на Большевистской на дороге затор, а ребенку плохо в машине.
— Прибыв незамедлительно на указанное место, сотрудники Госавтоинспекции поговорили с родителями. Выяснилось, что в пути из Алтайского края 5-летняя девочка почувствовала себя плохо, у нее появились боли в животе и рвота. Из-за сложной дорожной ситуации граждане опасались, что состояние ребенка может ухудшиться, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ребенка с мамой пересадили в патрульную машину и доставили в больницу.
— Отличившимся сотрудникам руководителями объявлена благодарность перед строем, — добавили в полиции.
27 июня сотрудники Госавтоинспекции помогли срочно доставить роженицу из поселка Ордынское в перинатальный центр.