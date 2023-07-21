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«Были боли в животе»: полицейские доставили 5-летнюю девочку до больницы сквозь пробку на Большевистской

Ребенку стало плохо, но затор заблокировал машину

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Сотрудникам была объявлена благодарность перед строем

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В Новосибирске автоинспекторы помогли добраться до больницы 5-летней девочке, которой стало плохо. Инцидент произошел 14 июля около 21:00.

Инспекторам ДПС Александру Томбовцеву и Александру Кожемякину поступило сообщение из дежурной части о том, что на Большевистской на дороге затор, а ребенку плохо в машине.

— Прибыв незамедлительно на указанное место, сотрудники Госавтоинспекции поговорили с родителями. Выяснилось, что в пути из Алтайского края 5-летняя девочка почувствовала себя плохо, у нее появились боли в животе и рвота. Из-за сложной дорожной ситуации граждане опасались, что состояние ребенка может ухудшиться, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ребенка с мамой пересадили в патрульную машину и доставили в больницу.

— Отличившимся сотрудникам руководителями объявлена благодарность перед строем, — добавили в полиции.

27 июня сотрудники Госавтоинспекции помогли срочно доставить роженицу из поселка Ордынское в перинатальный центр.

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